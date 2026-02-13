Donovan Carrillo al ritmo de Elvis Presley vuelve a hacer historia en los Olímpicos de Invierno

El mexicano Donovan Carrillo completó este viernes una histórica segunda participación en los Juegos Olímpicos de Invierno con una destacada actuación en la final varonil de patinaje artístico en la ciudad de Milán-Cortina 2026, donde finalizó en el lugar 22 con un total de 219.06 puntos, en su mejor marca de la temporada.

Bajo el ritmo de la música del histórico Elvis Presley, el patinador azteca se desenvolvió con seguridad y aplomo, tratando de ofrecer lo mejor de su repertorio, pero no pudo superar el sitio 22 que obtuvo hace cuatro años en Beijing 2022, en donde obtuvo un total de 218.13 puntos.

¡LO HICISTE ESPECTACULAR! 👏🇲🇽



Donovan Carrillo cerró su participación en Milano Cortina 2026, tras obtener 219 puntos en la final de patinaje artístico.



Logró la mejor participación en lo que va de su carrera. ¡VAMOS DONOVAN, NUNCA DEJES DE SOÑAR! ⛸️🔥 pic.twitter.com/4Ddv0FGf45 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 13, 2026

Carrillo amenizó su rutina bajo el ritmo de la música del icónico Elvis Presley, en donde el atleta originario de la ciudad de Guadalajara salió luciendo un elegante traje negro en su turno, que fue el segundo en la pista del Milano Skating Arena, donde se movió con soltura bajo el ritmo de temas como My way (una melodía sugerida por su abuela materna).

Así como Trouble, Jailhouse Rock y A little less conversation, donde deleitó a los presentes con su singular carisma y con ejecuciones bien logradas, las cuales incluyeron dos saltos cuádruples, emocionando a los espectadores ahí reunidos para observar a lo más granado de esta disciplina que tanto atrae a los fanáticos de los juegos invernales.

Al finalizar su actuación, Carrillo recibió la aprobación de los asistentes, siendo ovacionado, sobre todo después de que el patinador de México obtuvo una calificación de 219.06 puntos en total, que incluyó la suma del programa corto y libre, donde el mexicano obtuvo 143.50 unidades.

A su vez, Donovan Carrillo también logró clasificar a la final luego de ubicarse en el sitio 23 en el programa corto, con 75.56 puntos, en algo destacado después de participar por segunda ocasión consecutiva en una final olímpica, además de consolidarse como un referente del patinaje artístico en México como en Latinoamérica.

Te queremos mucho, Donovan Carrillo 🇲🇽 🫶🏻



👏🏻 El mexicano cierra con 219 puntos en la final de patinaje artístico en Milano Cortina 2026



🔝 Ésta fue su mejor actuación en la temporada pic.twitter.com/XtLSUBc82a — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 13, 2026

En esta prueba, la medalla de oro fue para el kazajo Mikhail Shaidorov (291.58), mientras los japoneses Kagiyama Yuma (280.06) y Sato Shun (274.90) se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

Una de las grandes sorpresas fue la eliminación del estadounidense Ilia Malinin, quien lucía como favorito para coronarse en esta prueba, pero se quedó fuera del podio con un total de 264.49 puntos, en donde quedó comprobado que al mejor cazador se le va la liebre.

El atleta mexicano sorprendió a todos al besar el hielo de la pista, despidiéndose con una postal muy emotiva para los aficionados que le brindaron respeto y que admiraron su profesionalismo y tenacidad por mejor en un deporte que en México no es muy popular.

Algo mágico para Carrillo

“Es algo mágico, esta experiencia ha sido muy especial. De inicio a fin disfruté mi rutina; han sido varios momentos muy especiales, como tener a mis padres por primera vez viéndome en unos Juegos Olímpicos, el cariño que recibo por parte de la audiencia.

Aterrizar dos saltos cuádruples, dos triples Axel en un mismo programa es histórico para México; hay mucho aprendizaje en esta competencia y siento que sirve como un parteaguas en mi carrera deportiva porque se ve un buen resultado después de dos años y medio entrenando en Canadá”, fueron los comentarios del atleta mexicano Donovan Carrillo ante las cámaras y micrófonos de la cadena de México Claro Sports.

¡NOS CAUTIVÓ DONOVAN CARRILLO! ⛸️🇲🇽



El príncipe del hielo mexicano, este joven que inició en la pista de una plaza comercial, hoy brilló en la pista del Milano Ice Skating Arena al ritmo de de Elvis Presley.



Consiguiendo su mejor marca de la temporada: 219.06 te aplaudimos y… pic.twitter.com/Jnmlq3pJjx — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 13, 2026

También añadió que: “Espero que las condiciones con las que estoy entrenando se logren mantener por parte de las instituciones y patrocinadores que me están apoyando, porque creo que todavía tenemos mucho Donovan para patinaje artístico y sería un honor, un privilegio seguir representando a mi país en escenarios tan importantes como este”, finalizó.

Seguir leyendo:

– Mexicano a la final: Donovan Carrillo se acerca a una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno

– Mexicano a la final: Donovan Carrillo se acerca a una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno

– Donovan Carrillo busca meterse en top 10 en Juegos Olímpicos de Invierno





