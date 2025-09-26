Donovan Carrillo busca meterse en top 10 en Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo ya se está preparando para los Juegos Olímpicos de Invierno con la meta de quedar en el top 10 de patinadores artísticos y hacer historia para México.

“No descarto la posibilidad de un resultado histórico, estoy convencido que puedo tirar a un Top 10 o algo mejor. Es importante ser consistentes; si se hacen uno, dos, tres o cinco cuádruples deben ser precisos. Es trabajar por el objetivo y hacer historia”, dijo Carrillo en conferencia de prensa.

El patinador mexicano destacó que hay que creérsela para estar entre los mejores de cara a la cita olímpica en Milán Cortina 2026.

“Como mexicanos tenemos potencial de llegar lejos en el deporte internacional, pero es importante creérnosla y dar lo mejor de nosotros mismos en el día a día”, señaló el patinador, quien actualmente está entrenando en Toronto, Canadá.

¡BOLETO OLÍMPICO PARA MÉXICO! 🇲🇽⛸️



En el Clasificatorio de Patinaje Artístico 2025, Donovan Carrillo culminó 3° y obtuvo un boleto olímpico para @COM_Mexico en @milanocortina26. 🎟️✈️



Los sueños se volvieron a hacer realidad, Donovan. #JuegosOlímpicos #OlympicQualifier… pic.twitter.com/YuTfXrVPI6 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) September 21, 2025

Durante su carrera, el atleta mexicano ha aprendido a disfrutar del proceso y no estresarse por los resultados en las competiciones y los entrenamientos.

“No lo veo tanto como los nervios. Honestamente, cuando lo ves así afecta un poco más, pero lo veo como algo que emociona. Estamos a pocos meses, me emociono, trato de vivir la emoción, buscar motivación e inspiración para dar lo mejor de mí, fuera o dentro de la pista, lo que como o duermo y todas las decisiones se encaminan al mejor resultado. Le di ese switch y ahora es algo que me emociona y no me pone nervioso”, declaró.

Donovan Carrillo reconoce qué ha mejorado desde 2022

El patinador mexicano destacó que se siente en un buen estado físico, similar a la cita olímpica pasada, aunque ha mejorado en su parte mental.

“En la parte mental he trabajado mucho más, cómo me percibo y cómo me siento frente a grandes patinadores; ahora me veo como uno de los grandes, antes no lo veía igual y me siento en un 10. Lo que sigue es mantenerse”, dijo Carrillo.

Sigue leyendo:

– Juegos Olímpicos LA28 tendrán dos nuevas categorías en halterofilia

– LA28 propone cambios en las sedes de deportes de clavados en Los Ángeles

– Rusia y Bielorrusia participarán con bandera neutral en Juegos de Invierno 2026