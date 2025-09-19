Juegos Olímpicos LA28 tendrán dos nuevas categorías en halterofilia

La halterofilia tendrá una novedad en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó este viernes la incorporación de dos nuevas categorías de peso, una para la rama femenina y otra para la masculina. La decisión se tomó en la reunión celebrada en Milán, al norte de Italia.

Con este cambio, el programa olímpico contará con seis categorías por género. A pesar de la modificación, la cuota general de atletas no aumentará. Pierre Ducrey, director de Deportes del COI, explicó tras la reunión que la medida no busca expandir la participación, sino mejorar las condiciones de competencia.

“Este ajuste busca reducir los incentivos para la reducción extrema de peso, favoreciendo así la salud de los atletas y una mejor alineación con el nuevo conjunto de categorías de peso corporal establecidas para las competiciones de élite júnior y sénior”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

Un calendario que no se modifica

El COI aclaró que la adición de estas divisiones no impactará en la duración del torneo. Las dos nuevas categorías se adaptarán dentro de las mismas sesiones y calendario ya previstos para Los Ángeles 2028. Esto significa que no se añadirán jornadas extra, ni se extenderá la duración de la disciplina durante el evento.

Durante la conferencia, también se trataron otros temas relacionados con futuros Juegos Olímpicos. Ducrey confirmó que las disciplinas que formarán parte de los Juegos de Invierno de los Alpes Franceses 2030 se definirán en diciembre. Sin embargo, algunas pruebas, como la combinada nórdica y el eslalon paralelo en snowboard, quedarán sujetas a evaluación hasta después de Milán-Cortina 2026.

Con este ajuste, el COI busca equilibrar tradición y modernización, manteniendo la halterofilia como un deporte olímpico relevante y seguro para quienes lo practican.



