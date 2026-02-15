Mexicana es descalificada en Juegos Olímpicos de Invierno por medida equivocada de esquíes

La participación de Sarah Schleper en el slalom gigante femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno terminó de forma inesperada. La esquiadora mexicana fue descalificada (DSQ) tras la primera manga debido a una infracción técnica relacionada con la altura de sus esquíes.

Schleper, quien disputa sus séptimos Juegos Olímpicos, marcó un tiempo de 1:08.95 en su descenso inicial. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, mientras ofrecía entrevistas, observó en la pantalla gigante la indicación en amarillo junto a su nombre. “¡Ay no, me descalificaron!”, expresó la atleta de 46 años.

¿Por qué descalificaron a Sarah Schleper en el slalom gigante?

La sanción se debió a la conocida regla de los 50 milímetros en el reglamento internacional del esquí alpino, la cual establece que no puede haber más de 5 centímetros entre la base de los esquíes y la suela de la bota. Exceder ese límite implica descalificación automática.

“Se debió a la altura del esquí, sé que tienen las reglas por nuestra seguridad. No quiero romper las reglas, obviamente. Estoy saturada con tantas cosas, quizá debí irme más abajo para no pasarme, fue un error de mi parte. Debí aprender mi lección del pasado. Encima, mi padre es dueño de una tienda de esquís (en Vail, Colorado), estará muy enojado conmigo”, explicó.

La infracción le impidió disputar la segunda manga y puso fin anticipado a su experiencia en la prueba.

Sarah Schleper🇲🇽 fue descalificada del Slalom Gigante por usar esquís 1 milimetro más largo de lo permitido.



Había terminado su primer descenso en 1:08.95 que la colocaba en la posición 44.



Sarah termina con esto su participación en #MilanoCortina2026 y probablemente su carrera… pic.twitter.com/oPj20k3qjX — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 15, 2026

Una historia olímpica única: madre e hijo compiten por México

Más allá del resultado, Sarah Schleper protagoniza una de las historias más especiales de Milano Cortina 2026, al compartir la experiencia olímpica con su hijo, Lasse Gaxiola, de 18 años, quien también representa a México en el esquí alpino.

“Es una experiencia increíble. Nunca imaginé que nos iba a tocar tanta atención en esta justa con nuestra historia. Antes mucha gente pensaba que era una loca (por seguir esquiando a mi edad). ¿Por qué sigue, qué está haciendo?, se preguntan, pero ahora que ven la historia de compartir con mi hijo, recibo más respeto”, compartió Sarah con ESPN.

Lasse debutó el sábado en la sede de Bormio, mientras que la prueba femenina se disputó en otra ciudad, por lo que madre e hijo no pudieron coincidir físicamente.

“Mi corazón estaba brincando. Esquió muy bien, estoy con mucho orgullo de que haya llegado a la meta y estoy feliz de que ya es olímpico y marcó tiempo”, describió con emoción.

“Es una lástima que no estamos juntos Lasse y yo, pero por otro lado es bueno para él para que no esté encima su mamá diciéndole ‘haz tu tarea, haz tu entrenamiento’. Así él puede disfrutar a su manera (la experiencia) sin su mamá como todos los demás atletas”, continuó.

¿Buscará Sarah Schleper el récord olímpico?

A punto de cumplir 47 años, la histórica esquiadora no descarta extender su carrera rumbo al Mundial de 2027 e incluso pensar en un récord olímpico.

“Lo he estado pensando porque hay un récord. Ocho justas olímpicas invernales es la marca histórica, sería muy lindo igualarlo. Pero al mismo tiempo creo que lo más importante es que los esquiadores mas jóvenes mexicanos tengan la oportunidad”, finalizó.

Tras cerrar su participación en Milano Cortina 2026 con dos eventos disputados, Schleper se trasladará a Bormio para acompañar a su hijo en su siguiente competencia.

Aunque la descalificación en Slalom Gigante marcó el final anticipado de su prueba, la historia de Sarah Schleper trasciende resultados: madre, olímpica histórica y referente del esquí alpino mexicano, su legado sigue creciendo más allá de una pantalla que mostró tres letras amarillas: DSQ.

