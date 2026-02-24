Messi lamenta haberse sentido “ignorante” por falta de educación

No habló de finales perdidas ni de trofeos inolvidables. Tampoco se enfocó en estadísticas o récords. Esta vez, Lionel Messi, estrella del Inter Miami en la MLS, eligió mirar hacia adentro y compartir una reflexión personal que se aleja de la épica deportiva. “En momentos me he sentido un ignorante”, confesó durante una charla en el programa Miro de Atrás, dejando una de las frases más comentadas de la conversación.

La declaración no estuvo ligada a una jugada ni a un partido decisivo. El capitán argentino se refirió a su formación fuera de la cancha, a aquello que quedó en segundo plano mientras su carrera tomaba velocidad desde la adolescencia.

MESSI: “ME ARREPIENTO DE MUCHÍSIMAS COSAS”



Habló en el podcast “Miro de atrás”, del arquero Nahuel Guzmán.



Educación

Educación, mudanza y autocrítica

Messi repasó su etapa escolar entre Rosario y Barcelona. Recordó que cursó primer año en Argentina y luego continuó sus estudios en España, cuando su futuro ya estaba atado al fútbol. “Terminé la escuela en Barcelona. Yo hice primer año en Argentina y después seguí en España. Un desastre, yo ya sabía que me iba”, relató.

En Rosario asistía al Comercial 5, sobre Uriburu entre 1° de Mayo y Juan Manuel de Rosas. Caminaba hasta el colegio y convivía con la sensación de que su destino no estaría allí por mucho tiempo. Poco después, la oportunidad de sumarse al proyecto formativo del Barcelona cambió el rumbo de su vida.

En La Masía completó la secundaria mientras su carrera comenzaba a despegar. Pero el reconocimiento internacional no evitó que, con el paso de los años, aparecieran cuestionamientos personales.

“Yo me arrepiento de muchísimas cosas y eso les digo a mis hijos. Tener una buena educación, estar preparado, es clave”, afirmó. Entre esos pendientes mencionó uno concreto: no haber aprendido inglés desde pequeño. “Viví situaciones de estar con personalidades increíbles y no podía hablar. Pensé siempre: ‘Qué boludo, cómo perdí el tiempo’”.

El aprendizaje más allá del fútbol

Messi dejó claro que el deporte le dio herramientas importantes. “El fútbol es una forma de vivir, eso lo entiendo. Te da valores, vínculos para toda la vida, conocer lugares. Pudimos hacer todo y llegamos a lo máximo, pero en el camino hay muchas experiencias y aprendizajes”, explicó.

Aun así, marcó una diferencia entre la formación que ofrece el deporte y la educación académica. “El fútbol te educa. Yo les digo de todos modos a mis hijos que aprovechen. A mí nunca me faltó nada, pero ellos tienen otra situación, por supuesto. Otra posibilidad. Cuando uno es chico, no se da cuenta”.

La figura pública de Messi suele estar asociada al éxito sostenido y a la disciplina silenciosa. En esta oportunidad, su mensaje fue distinto: reconocer límites y advertir a las nuevas generaciones sobre la importancia de prepararse integralmente. La frase que dio título a la charla resume esa idea y expone una vulnerabilidad poco frecuente en alguien acostumbrado a ser ejemplo dentro del campo.

