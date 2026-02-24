Chilavert acusa a Courtois de “robar novias” por decir que sus declaraciones eran “lamentables”

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la polémica tras responder públicamente a Thibaut Courtois, quien había calificado como “lamentables” sus declaraciones sobre Kylian Mbappé y el cruce entre Vinícius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni. La disputa se produjo en la antesala del partido entre Real Madrid y Benfica por los playoffs de la UEFA Champions League.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Chilavert no solo defendió su postura, sino que lanzó cuestionamientos personales contra el guardameta belga. “Quiero aprovechar el espacio que me dan porque mi colega Courtois habló en conferencia de prensa sobre mis dichos respecto de Mbappé y dijo que eran lamentables. Lamentable es que él le sacara la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, afirmó el exfutbolista paraguayo, en alusión a un episodio del pasado que involucró a Caroline Lijnen, expareja del mediocampista belga.

[AHORA] "Ellos te pueden insultar y vos no les podés decir nada": Chilavert apuntó contra Courtois porque le "sacó la novia" a De Bruyne, y le recomendó que "aprenda a jugar con los pies" y "se anime a salir fuera del área".



📹 @Rivadavia630 https://t.co/ymuy9BbS00 pic.twitter.com/qN7yMWOYJZ — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 24, 2026

“Ellos hablan de valores del mundo de hoy y dicen ‘esas cosas no deberían pasar’”, agregó. Además, sostuvo: “Ellos te pueden insultar y vos no les podés decir nada”, y recomendó a Courtois que “aprenda a jugar con los pies” y que “se anime a salir fuera del área”.

Kevin De Bruyne's ex-girlfriend Caroline Lijnen has revealed that she cheated on him with teammate Thibaut Courtois. pic.twitter.com/hUOYNERiMP — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 18, 2014

Cruce por racismo y homofobia en la Champions

El origen del conflicto se relaciona con el señalamiento de Vinícius Júnior hacia Prestianni por un presunto insulto durante un partido. Sobre ese punto, Chilavert expresó: “Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite ‘cagón, cagón’”. También apuntó contra Mbappé con declaraciones que generaron controversia: “¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer”.

🗯️ Courtois sobre los comentarios de Chilavert: "Es lamentable" pic.twitter.com/YAXuw3iivu — MARCA (@marca) February 24, 2026

Chilavert recordó además situaciones que vivió durante su carrera en Europa: “Cuando jugué en Zaragoza me gritaban ‘indio’, ‘sudaca’, ‘espalda mojada’ y yo seguía jugando… Ves el video de Vinícius corriendo a decirle al árbitro como si fuera ‘profesora, ese chico me dijo que soy un maricón o hdp’; ahí te das cuenta que se rompieron todos los moldes, por culpa de la FIFA que ha utilizado mal todo ese mensaje”.

También cuestionó a Brasil: “Son los primeros racistas que existen en Sudamérica. Cuando yo estaba en actividad, lo primero que te decían era que Paraguay era una aldea de Brasil, el pueblo pobre de Brasil. Me decían de todo”. Y agregó: “Ya que Vinicius lucha tanto contra el racismo y la discriminación… ¿por qué no sale en la TV brasileña a decir por qué la policía brasileña los mata a palos a los hinchas argentinos, paraguayos o uruguayos cada vez que van a Brasil? ¿El racismo y la discriminación son sólo cuando es contra él?”.

Por su parte, Courtois respondió en conferencia de prensa: “Sí, eso es lamentable también. Yo creo que al final no se pueden decir cosas así. Es otro tipo de insulto, y yo creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro ex compañero de profesión”.

Más adelante añadió: “Es verdad que después del partido, por ejemplo, Aurélien (Tchouaméni, lo dijo en base a lo que alegó Prestianni) lo ha comentado, que parece el jugador hubiera dicho eso, pero para mí me parece igual de grave porque son insultos homofóbicos. Tanto racismo como homofobia, no podemos aceptar nunca y es igual de fuerte el insulto“.

El arquero belga insistió: “Estamos ante un gran momento para acabar con esas cosas en el fútbol”.

Consultado sobre una posible decisión colectiva si Prestianni juega, señaló: “Bueno, es algo que no hemos hablado con los jugadores. Ya veremos lo que decidiremos como equipo”. También opinó sobre la dificultad de esclarecer los hechos: “Al final es difícil. Siempre va a ser palabra contra palabra. Ellos van a creer en lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por ciento con Vini… Benfica va a defender a su jugador y ya está. Mucho más no podemos hacer nosotros”.

Finalmente, se refirió a declaraciones de José Mourinho: “Al final, Mourinho es Mourinho. Como entrenador, vas a defender a tu club. Lo único que a mí me decepciona un poco es haber usado el festejo. No hizo nada malo. Ha festejado como han festejado muchos rivales en nuestra casa. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración”.

