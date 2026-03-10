Gobierno de México dará facilidades a Irak para disputar la repesca del Mundial

El Gobierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció este lunes que ofrecerá todas las facilidades migratorias y documentales a la selección de fútbol de Irak para que participe en la repesca de clasificación al Mundial 2026, que se jugará en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

“Las autoridades deportivas de Irak han sido informadas de las facilidades migratorias que los jugadores y el cuerpo técnico tienen para ingresar a nuestro país. Se reitera la disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar la obtención de documentos que pudieran requerir algún jugador o directivo de dicha selección”, indicó el comunicado oficial.

Irak buscará su boleto al Mundial en Monterrey

La selección iraquí, dirigida por el australiano Graham Arnold, está sembrada en la final de la repesca y enfrentará el 31 de marzo en Monterrey al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, programado para el 26 de marzo. El vencedor obtendrá uno de los últimos boletos para disputar el Mundial 2026, que se inaugurará el 11 de junio en Ciudad de México.

“Es importante señalar que el espacio aéreo de Irak continúa cerrado por el conflicto que vive el Medio Oriente. A pesar de ello, las autoridades consulares mexicanas han apoyado todas las solicitudes de visado de las personas interesadas en viajar a México”, añade el comunicado.

México responde a la solicitud de posposición de Irak

Recientemente, la selección de Irak solicitó a la FIFA posponer la reclasificación en Monterrey debido a la guerra en su país. México respondió con una actitud de apoyo total, asegurando que tanto jugadores, cuerpo técnico y directivos, como aficionados, puedan entrar al país sin inconvenientes.

De hecho, desde el domingo, varios futbolistas iraquíes fueron documentados en la embajada de México en Arabia Saudí, y el martes se tiene previsto realizar lo mismo en la embajada de México en Qatar.

“Asimismo se estableció comunicación con el encargado de negocios de la embajada de Irak en México para reiterar el ofrecimiento de apoyo y brindar la atención necesaria para documentar a las personas que integran la selección nacional de Irak“, concluye el comunicado.

#Marcas | El gobierno de México brindará todas las facilidades a la selección de Irak para que participe en la repesca hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, prevista este mes en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.#larazóndigital #marcas #bolivia#repechaje #irak #méxico pic.twitter.com/EUjZJTOUvw — Marcas La Razón (@MarcasLaRazon) March 10, 2026

Guadalajara y Monterrey: sedes de la repesca mundialista

Además de Monterrey, la ciudad de Guadalajara será sede de dos partidos clave en la repesca: el 26 de marzo en el Estadio Akron, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica, y el ganador se medirá el 31 de marzo al Congo por el pase directo al Mundial 2026.

Estas medidas confirman el compromiso de México con el fútbol internacional y el apoyo a las selecciones afectadas por conflictos, garantizando la participación segura de Irak en la fase decisiva rumbo a la Copa del Mundo.

