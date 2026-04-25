Javier Aguirre no es el estratega ideal para El Tri, según Joserra

Javier Aguirre es el líder de México en el banquillo. El “Vasco” es el entrenador seleccionado para comandar a El Tri en el Mundial de 2026. Muchas personalidades del deporte apoyan el proceso de Aguirre, pero José Ramón Fernández no considera que su elección haya sido la ideal.

En una entrevista para el diario Récord, José Ramón Fernández reconoció que Javier Aguirre no es el técnico de su preferencia para dirigir el banquillo de El Tri. Sin embargo, Joserra destacó su conocimiento.

“Para mí no es el ideal (para dirigir a la selección nacional de México), pero es un entrenador que sabe mucho. Tiene mucha experiencia“, dijo el respetado periodista mexicano.

José Ramón Fernández recordó las caídas de Javier Aguirre en los Mundiales. Esta es una nueva oportunidad para que el “Vasco” se reivindique y logre superar la barrera de los octavos de final.

“Dirigió en 2002; lo eliminó Estados Unidos en octavos de final. Luego en 2010 lo elimina Argentina y ahora vuelve a petición de los que manejan el fútbol“, agregó.

Paso por Europa

Javier Aguirre ha sido uno de los pocos entrenadores que ha tenido presencia en Europa. Sin embargo, José Ramón Fernández cuestionó la calidad de los procesos que asumió. Joserra considera que Aguirre es concebido como un “apagafuegos” de clubes en problemas.

“En España dirigió equipos que siempre peleaban el descenso (…) Mérito es ser campeón en Europa. No pelear el descenso. Sí es verdad que ha trascendido”, dijo el analista.

El “Vasco” ha dirigido en el Viejo Continente a varios clubes. Javier Aguirre comandó el banquillo del Osasuna, Atlético Madrid, el Real Zaragoza, el RCD Espanyol, CD Leganés y el RCD Mallorca. Aguirre ha dirigido más de 500 partidos en el fútbol europeo.

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