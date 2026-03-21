Reacciones por la ausencia de Diego Lainez en la convocatoria de Javier Aguirre

Diego Lainez, futbolista de los Tigres de la UANL, no fue convocado por Javier Aguirre para los amistosos de México del mes de marzo. El delantero mexicano no estará para los partidos contra Portugal y Bélgica. Mauro, hermano del futbolista, reaccionó a su ausencia.

Mauro Lainez habría utilizado sus redes sociales para mostrar su incredulidad por la ausencia de Diego en la convocatoria. El portal Récord difundió una historia de Mauro subida a sus cuentas personales. Mauro insinúa que en caso de que la ausencia de su hermano sea una cuestión de gustos, “estamos locos todos”.

El hermano de “Factor” considera que las razones no se sustentan en un tema de nivel y actualidad. Mauro estuvo de acuerdo con un análisis de Raoul Ortíz en el que afirma que el nivel de Lainez está por encima de otros 15 jugadores que figuran en la lista del “Vasco”.

Presunta indisciplina de Javier Aguirre

El periodista Martín del Palacio informó que la razón de la exclusión de Diego Lainez estaría relacionada a un caso de indisciplina del futbolista de los Tigres de la UANL. El reporte profundiza que Lainez se habría negado a seguir una instrucción táctica y el propio Javier Aguirre se lo habría recriminado.

¿SE PORTÓ MAL?



Diego Lainez habría cometido una “indisciplina” durante el partida contra Bolivia y esta sería la razón de la ausencia de Lainez en las últimas convocatorias.



Vía: Martín del Palacio#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/7v5c6sIy35 — La Octava Sports (@laoctavasports) March 19, 2026

Diego Lainez no ha vuelto a recibir una convocatoria desde enero de 2026. En aquella fecha Diego Lainez jugó 57 minutos contra la selección de Bolivia. En los siguientes partidos de la selección mexicana no ha visto minutos ni ha sido tomado en cuenta por el “Vasco”.

“Factor” tiene un largo recorrido con El Tri. Diego Lainez ha jugado 33 partidos con la selección mexicana. El delantero de 25 años ha podido marcar 3 goles y conceder 3 asistencias en poco más de 1,000 minutos dentro del campo.

Convocatoria de México

Porteros

Raúl Rangel — Chivas

— Chivas Guillermo Ochoa — AEL Limassol

— AEL Limassol Carlos Acevedo — Santos

Defensas

Richard Ledezma — Chivas

— Chivas Jorge Sánchez — PAOK

— PAOK César Montes — Lokomotiv Moscú

— Lokomotiv Moscú Israel Reyes — América

— América Johan Vásquez — Genoa

— Genoa Everardo López — Toluca

— Toluca Jesús Gallardo — Toluca

— Toluca Jesús Angulo — Tigres

Mediocampistas

Denzell García — FC Juárez

— FC Juárez Erik Lira — Cruz Azul

— Cruz Azul Obed Vargas — Atlético de Madrid

— Atlético de Madrid Álvaro Fidalgo — Real Betis

— Real Betis Orbelín Pineda — AEK Atenas

— AEK Atenas Carlos Rodríguez — Cruz Azul

— Cruz Azul Érick Sánchez — América

— América Brian Gutiérrez — Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado — Chivas

— Chivas Germán Berterame — Inter Miami

— Inter Miami Julián Quiñones — Al-Qadsiah

— Al-Qadsiah Alexis Vega — Toluca

— Toluca Guillermo Martínez — Pumas

— Pumas Raúl Jiménez — Fulham

— Fulham Armando González — Chivas

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