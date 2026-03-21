Reacciones por la ausencia de Diego Lainez en la convocatoria de Javier Aguirre
Diego Lainez quedó fuera de la lista de Javier Aguirre. Su hermano Mauro reaccionó a su ausencia. Reportes aseguran que su exclusión es por indisciplina
Diego Lainez, futbolista de los Tigres de la UANL, no fue convocado por Javier Aguirre para los amistosos de México del mes de marzo. El delantero mexicano no estará para los partidos contra Portugal y Bélgica. Mauro, hermano del futbolista, reaccionó a su ausencia.
Mauro Lainez habría utilizado sus redes sociales para mostrar su incredulidad por la ausencia de Diego en la convocatoria. El portal Récord difundió una historia de Mauro subida a sus cuentas personales. Mauro insinúa que en caso de que la ausencia de su hermano sea una cuestión de gustos, “estamos locos todos”.
El hermano de “Factor” considera que las razones no se sustentan en un tema de nivel y actualidad. Mauro estuvo de acuerdo con un análisis de Raoul Ortíz en el que afirma que el nivel de Lainez está por encima de otros 15 jugadores que figuran en la lista del “Vasco”.
Presunta indisciplina de Javier Aguirre
El periodista Martín del Palacio informó que la razón de la exclusión de Diego Lainez estaría relacionada a un caso de indisciplina del futbolista de los Tigres de la UANL. El reporte profundiza que Lainez se habría negado a seguir una instrucción táctica y el propio Javier Aguirre se lo habría recriminado.
Diego Lainez no ha vuelto a recibir una convocatoria desde enero de 2026. En aquella fecha Diego Lainez jugó 57 minutos contra la selección de Bolivia. En los siguientes partidos de la selección mexicana no ha visto minutos ni ha sido tomado en cuenta por el “Vasco”.
“Factor” tiene un largo recorrido con El Tri. Diego Lainez ha jugado 33 partidos con la selección mexicana. El delantero de 25 años ha podido marcar 3 goles y conceder 3 asistencias en poco más de 1,000 minutos dentro del campo.
Convocatoria de México
Porteros
- Raúl Rangel — Chivas
- Guillermo Ochoa — AEL Limassol
- Carlos Acevedo — Santos
Defensas
- Richard Ledezma — Chivas
- Jorge Sánchez — PAOK
- César Montes — Lokomotiv Moscú
- Israel Reyes — América
- Johan Vásquez — Genoa
- Everardo López — Toluca
- Jesús Gallardo — Toluca
- Jesús Angulo — Tigres
Mediocampistas
- Denzell García — FC Juárez
- Erik Lira — Cruz Azul
- Obed Vargas — Atlético de Madrid
- Álvaro Fidalgo — Real Betis
- Orbelín Pineda — AEK Atenas
- Carlos Rodríguez — Cruz Azul
- Érick Sánchez — América
- Brian Gutiérrez — Chivas
Delanteros
- Roberto Alvarado — Chivas
- Germán Berterame — Inter Miami
- Julián Quiñones — Al-Qadsiah
- Alexis Vega — Toluca
- Guillermo Martínez — Pumas
- Raúl Jiménez — Fulham
- Armando González — Chivas
Sigue leyendo:
– Memo Ochoa, Álvaro Fidalgo y Alexis Vega, las novedades de México vs. Portugal y Bélgica
– Luis Cárdenas respalda la convocatoria de Guillermo Ochoa al Mundial de 2026
– Julián Quiñones le mete presión a Javier Aguirre
– Diego Lainez se arrepiente de haber tomado un reto tan ambicioso en Europa