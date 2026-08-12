Diego Mejía cree que la ausencia de descensos hizo crecer a la MLS

La evaluación y las comparaciones son constantes. La Liga MX y la MLS luchan palmo a palmo para conocer cuál es el mejor torneo de la Concacaf. Diego Mejía considera que el torneo mexicano es mejor, pero la ausencia de descensos habría hecho crecer al fútbol estadounidense.

Esta postura no deja de sorprender. Muchos equipos de la Liga MX luchan por retomar los formatos de ascensos y descensos. En medio de este combate desde los escritorios, Diego Mejía tiene una visión distinta y considera que esto ha sido positivo para el balompié estadounidense.

“Es una liga que ha crecido por este formato que tienen. No existe el riesgo de perder la categoría y eso hace que se generen inversiones importantes”, dijo el estratega mexicano en unas declaraciones recopiladas por Récord.

La Liga MX sigue en la cima

A pesar de sus consideraciones, Diego Mejía considera que el fútbol mexicano sigue estando por encima del balompié estadounidense. El estratega del Atlético San Luis considera que la Liga MX es el mejor torneo de Concacaf.

“Está creciendo mucho, ha traído buenos jugadores y los equipos están muy bien armados. Y eso no le quita valor a la Liga MX, que somos la mejor liga de Norteamérica”, agregó.

Diego Mejía resaltó el crecimiento de la MLS, pero aclaró que esto no significa que haya un estancamiento en el fútbol de México. El entrenador del Atlético San Luis considera que los clubes de México siguen estando en un nivel superior.

“Si bien los estadios están muy bonitos, no se compara con la pasión que tenemos nosotros en cada uno de los partidos. Hay que poner a cada liga en su lugar y no necesariamente porque la MLS esté creciendo significa que la Liga MX esté disminuyendo su nivel. Si bien somos vecinos, no son comparables”, concluyó.

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