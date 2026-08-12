A Pumas se le cargaron las pulgas entre la Leagues Cup y el quirófano de Córdova

Hay quienes dicen que cuando no te toca, aunque te pongas, ni yendo a bailar a Chalma. A los Pumas de la UNAM se les juntó toda la mala vibra este martes al confirmarse el tamaño de la tragedia con Sebastián Córdova, cerrando una semana de auténtica pesadilla.

Precisamente las malas noticias comenzaron con la eliminación por la puerta de atrás en la Leagues Cup. Cuando el barco ya venía golpeado, terminó por hundirse en el torneo binacional con equipos de la Liga MX y de la Leagues Cup.

? ¡DURÍSIMA BAJA PARA PUMAS! ??



El club universitario confirmó la lesión de Sebastián Córdova y aseguran que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días



Córdova llegó a Pumas como uno de los refuerzos estrella para el semestre y solo pudo disputar 5 partidos? pic.twitter.com/1qGgaD5EPK — Claro Sports (@ClaroSports) August 12, 2026

Primero apareció el ave de las tempestades en las instalaciones de Cantera. La noticia que nadie quería escuchar en el entorno auriazul se hizo realidad: rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda de Córdova.

El diagnóstico definitivo fulminó cualquier rastro de optimismo, encendiendo las alarmas con un pronóstico de ausencia que rondará los nueve meses fuera de los terrenos de juego. Adiós a todo el torneo de Apertura y prácticamente un año a la congeladora.

Hay que decirlo con todas sus letras: más allá de que el futbolista cargaba con la etiqueta de ser un elemento de chispazos y talento a cuentagotas, su baja es un gancho directo al hígado para el esquema de la organización felina.

El técnico ahora tendrá que rascarse con sus propias uñas para encontrar un relevo que acompañe, que pueda suplir a Córdova y al mismo tiempo a Jordan Carrillo, que emigró a Chivas, colocando a los felinos en una situación muy complicada.

? ¡Córdova no pudo continuar! El futbolista mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, encendiendo las alarmas sobre su estado físico.#LeaguesCupEnImagen #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/pbAr3GqGUk — ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) August 8, 2026

La directiva tendrá que hacer magia en el mercado de fichajes para llenar un hueco que pesa, especialmente recordando la trayectoria de un jugador que ya sabe lo que es vestir las playeras de América, Alebrijes de Oaxaca, Necaxa, Toluca y, ahora, este amargo pasaje con los universitarios.

La dirigencia de los del Pedregal no tuvo de otra más que soltar la sopa tras concluir los estudios clínicos, confirmando los peores temores a través de un parte médico oficial: “El Club Universidad Nacional informa que, después de efectuarse las evaluaciones médicas correspondientes, el jugador Sebastián Córdova presenta una rotura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”.

El reporte remató aclarando que el mediocampista pasará por el quirófano en los próximos días, dejando su regreso condicionado a la siempre lenta y sufrida evolución de este tipo de lesiones.

Por si fuera poco el drama hospitalario, la herida de la Leagues Cup sigue abierta y con sal. En su tercer compromiso del certamen binacional, la escuadra universitaria arrastró la cobija al empatar 1-1 en el tiempo regular contra el Columbus Crew.

El duelo comenzó cuesta arriba con una anotación tempranera de Tarun Karumanchi apenas al minuto 9, y aunque Álvaro Angulo devolvió la esperanza al emparejar los cartones al 45, el desenlace en la tanda de penales volvió a exhibir la falta de colmillo de los mexicanos para amarrar el punto extra.

Desde los once pasos, la puntería felina andaba de vacaciones. Keylor Navas y Pedro Vite hicieron su tarea anotando sus respectivos cobros, pero la catástrofe se consumó cuando Guillermo Martínez, Rodrigo López y Nathan Silva fallaron de forma consecutiva frente al arco.

Del lado estadounidense, la frialdad norteamericana se impuso con los aciertos de Chase Adams, Lautaro Giaccone y Rudy Camacho, haciendo irrelevante el único fallo de Taha Habroune. Con la pólvora mojada en los momentos de matar o morir, Pumas firmó su regreso a México con las manos vacías y una baja ya confirmada con un alto costo para el resto del torneo.

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