Pumas silencia el Infierno: Con “Ley del Ex” de Arteaga y Córdova remontan al Toluca



Al Toluca no le resultó la estrategia de sentar a algunos de sus titulares. Pensando en dosificar a su plantel, el cuadro mexiquense arriesgó de más y no pudo evitar que los Pumas de la UNAM vinieran de atrás para sumar una valiosa victoria por 1-2 en el propio Nemesio Díez.



Para el Toluca, la derrota fue una demostración clara de que no puede dar ni un ápice de ventaja a nadie. La escuadra universitaria se las ingenió para darle la vuelta a un marcador que los Diablos habían controlado desde el minuto 13 gracias a un gol de Jorge Díaz Price.

?¡PUMAS ESTÁ REMONTANDO! ¡GOOOOL DE CORDOVA! ?



Sebastián pone el 1-2 ¡Están dando la vuelta! #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/j5j14Ik64V — TUDN USA (@TUDNUSA) July 22, 2026

La escuadra escarlata quiso pecar de precavido pensando en dosificar el esfuerzo de sus jugadores para tenerlos frescos para el juego del próximo sábado contra Cruz Azul, en donde definirán el título de Campeón de Campeones de la Liga MX.



Dos capítulos muy diferentes

Primer tiempo: Toluca fue mucho mejor y debió resolver el partido con holgura, impulsado por las llegadas de Helinho, Alexis Vega y Víctor “Pocho” Guzmán. Sin embargo, sus avances no encontraron el eco ni la contundencia esperada.



Segundo tiempo: Los felinos fueron creciendo y ganando terreno. La formación universitaria fue cortando los circuitos del equipo local hasta adueñarse del balón y empezar a llegar con mayor fuerza a la meta defendida por Hugo González.



La redención universitaria

La historia del juego cambió por completo en la segunda mitad mediante una doble dosis de la “ley del ex”: con Víctor Arteaga y Sebastián Córdova en la máxima expresión de esta máxima en el fútbol.

¡GOOOOL DE PUMAS! ¡ARTEAGA EMPATA EL PARTIDO! ??



Balón cruzado para poner el 1-1 en el marcador #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/EqoTwNpFAY — TUDN USA (@TUDNUSA) July 22, 2026



Minuto 57 (1-1): Tras un pase del paraguayo Robert Morales, Víctor Arteaga se metió por la banda izquierda como cuchillo en mantequilla; al entrar al área, mandó un tiro cruzado implacable que dejó sin opciones al guardameta Hugo González.

¡GOOOOOL DEL TOLUCA! ¡GOLAZO DE PRICE!??



Helinho puso un pase increíble que Price aprovecha para poner el primer gol #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/1uboxOhc73 — TUDN USA (@TUDNUSA) July 22, 2026



Minuto 63 (1-2): La anotación motivó a los Pumas. En una jugada de varios toques, Rodrigo López mandó un centro preciso desde la derecha para que el mediocampista felino, Sebastián Córdova, llegara a cerrar la pinza y firmara la victoria definitiva en la que fuera su antigua casa.

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