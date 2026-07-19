La noche de pesadilla de Chivas: El polémico penal de Alexis Vega y la roja que arruinó el debut de Milito

Las Chivas de Guadalajara no pudieron exorcizar sus demonios en casa durante la visita de los Diablos Rojos del Toluca. El Rebaño Sagrado cayó con una desventaja de dos goles en un encuentro donde el cuadro rojiblanco, dirigido por el argentino Gabriel Milito, terminó pagando muy caro el precio de sus propias precipitaciones sobre el terreno de juego.

¡Y el segundo de los Diablos lo hizo Jesús Gallardo! ??



Aquí está el tanto de @TolucaFC en la contra.#AP26 | #J1 | #CHITOL pic.twitter.com/g2qV0zwRsr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 19, 2026

El conjunto mexiquense volvió a consolidarse como un auténtico hueso duro de roer, descifrando por completo la estrategia tapatía y haciendo lucir al Guadalajara como un equipo con escasos recursos ofensivos. Esta exhibición dejó de lado el optimismo generado por el trabajo de la pretemporada; una realidad muy distinta a las certezas mostradas durante el torneo pasado, en el cual las Chivas sostuvieron un nivel competitivo envidiable.

Primero un polémico penal que abrió el marcador con la anotación de Alexis Vega y después la expulsión rigorista sobre Luis Romo, que ayudaron a sentenciar el destino del Guadalajara en el resto de la contienda.

El factor físico y los picos de rendimiento

Fue un duelo donde el Toluca supo capitalizar las ventajas físicas del rival. Los seleccionados nacionales Luis Romo y Roberto Alvarado dejaron en evidencia la falta de ritmo derivada de su tardía incorporación a la pretemporada. Esta desconexión provocó que el Guadalajara sufriera marcados picos de rendimiento: momentos de lucidez donde hilvanaban buen fútbol, intercalados de golpe con imprecaciones técnicas de gravedad.

La debacle comenzó a fraguarse en una desatención defensiva que Alexis Vega no perdonó. El capitán escarlata adelantó a la visita cobrando una pena máxima con la sangre fría del estilo ‘Panenka’; una genialidad que revivió en la memoria de los aficionados aquel cobro de Gonzalo Pineda en la Copa Confederaciones 2005 ante el guardameta argentino Germán Lux.

Impotencia rojiblanca y la estocada final

Aquel gol funcionó como un impacto directo al corazón de Chivas, que a partir de ese momento pareció emular la frustración de la selección de México en aquellos octavos de final mundialistas frente a Inglaterra. Los pupilos de Gabriel Milito se cansaron de presionar el área rival, pero equivocaron las formas y los caminos de manera idéntica a como le sucedió en su momento al tridente táctico de Javier Aguirre.

Aunque los tapatíos coparon los linderos del área choricera, carecieron de la claridad necesaria para fracturar la muralla defensiva impuesta por el uruguayo Federico Pereira y Everardo López en la zaga central, complementada por las coberturas de Santiago Simón y el despliegue de Jesús Gallardo por los costados.

¡Sangre fría corre por sus venas! ??



Tremendo lo de Alexis Vega cobrando el penal. ?



Aquí les dejo el GOLAZO del @TolucaFC esta noche… una auténtica DIABLURA. ??#AP26 | #J1 | #CHITOL pic.twitter.com/BMcWi8wpE6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 19, 2026

Cuando el asedio local parecía más intenso, Toluca encontró la llave para matar de tajo las ilusiones rojiblancas. En una vertiginosa descolgada comandada por el brasileño Helinho, Jesús Gallardo resolvió la jugada como la gente grande, cruzando un potente remate de zurda que venció a Raúl Rangel para decretar el definitivo 0-2 en la pizarra.

Seguir leyendo:

– Chivas le da la bienvenida a sus nuevos refuerzos: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda

– Chivas desarmó el ataque de los Pumas al arrebatarles a Jordan Carrillo

– Cruz Azul y Pumas revivirán la final en la fecha once del nuevo torneo Apertura 2026











