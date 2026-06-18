Chivas le da la bienvenida a sus nuevos refuerzos: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda

Las Chivas comenzaron a darle forma a su proyecto para el Apertura 2026. El Club Guadalajara hizo oficiales las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, dos futbolistas que llegan para fortalecer distintas zonas del campo y aumentar las opciones del técnico Gabriel Milito de cara a una temporada en la que el objetivo principal será pelear por el título.

Tras completar satisfactoriamente las pruebas médicas, ambos jugadores recibieron el visto bueno para integrarse al trabajo del primer equipo y comenzar una nueva etapa con la camiseta rojiblanca.

Chivas apuesta por juventud, talento y generación ofensiva

La directiva del Guadalajara destacó las cualidades de sus nuevos refuerzos a través de comunicados difundidos en redes sociales.

En el caso de Jordan Carrillo, quien todavía tenía seis meses de contrato con Pumas, el club resaltó que se trata de un futbolista con condiciones para marcar diferencias en ataque y aportar variantes ofensivas al equipo.

El Guadalajara señaló que es un jugador “de calidad” que buscará trascender tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, además de cumplir “uno de sus más grandes sueños: vestir la playera del club de sus amores”.

La llegada de Carrillo responde a la intención de sumar velocidad, desequilibrio y proyección ofensiva a una plantilla que busca ser más competitiva en el próximo semestre.

?? ¡JORDAN CARRILLO YA ES JUGADOR DEL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA! ? pic.twitter.com/I2o34C2nnT — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

Kevin Castañeda llega para potenciar el mediocampo rojiblanco

Por su parte, Kevin Castañeda se incorpora como una alternativa importante para la creación de juego.

El club destacó que “su calidad creativa, aporta recursos muy valiosos para el modelo de juego de Gabriel Milito”, resaltando especialmente su capacidad para generar peligro desde posiciones ofensivas y conectar con los atacantes.

La incorporación del mediocampista responde a una de las prioridades identificadas por el cuerpo técnico: fortalecer la generación de futbol y aumentar las opciones en la zona de construcción.

?? ¡LOS SUEÑOS SE CUMPLEN! ¡BIENVENIDO AL REBAÑO SAGRADO, KEVIN! ? pic.twitter.com/98YrWyIpCf — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

¿Cuánto tiempo firmaron Jordan Carrillo y Kevin Castañeda con Chivas?

Pensando en la estabilidad del proyecto encabezado por Gabriel Milito, la directiva decidió asegurar la permanencia de ambos jugadores a largo plazo.

Tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda firmaron contratos por los próximos cuatro años, una decisión que brinda continuidad al proyecto deportivo y permite planificar el crecimiento de la plantilla con mayor margen de maniobra.

La apuesta del Guadalajara es construir una base sólida que pueda mantenerse durante varios torneos y competir de manera constante por los primeros puestos del futbol mexicano.

A partir de ahora sabrán lo que es recibir el apoyo de una familia de 40 millones de Chivahermanos. Bienvenidos al equipo más querido e importante del país, Kevin y Jordan. pic.twitter.com/VYcsD7FcYA — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) June 17, 2026

Los refuerzos se integrarán de inmediato a la pretemporada

Una vez completados los trámites médicos y administrativos, ambos futbolistas se incorporarán a los trabajos de preparación que realiza el resto de la plantilla rojiblanca.

El equipo continúa con su etapa de acondicionamiento físico en Barra de Navidad, Jalisco, donde busca alcanzar la mejor forma posible antes del inicio del Apertura 2026.

Con las llegadas de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, las Chivas dan sus primeros pasos en la conformación de un plantel que buscará convertirse en protagonista tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales que disputará durante la temporada.

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