Pumas le llenó la canasta a FC Juárez con triplete de Juninho

Explicar un 1-5 en cualquier partido de fútbol sería muy sencillo si todo hubiera sido tan fácil en los hechos. Sin embargo, cuando un equipo como el FC Juárez ve que su esfuerzo se va por la borda al no poder contener los momentos clave de los Pumas de la UNAM, la pizarra se vuelve secundaria.

Cuando los locales se dieron cuenta de que en solo 45 minutos ya les habían anotado tres goles, todo el planteamiento se tradujo en frustración pura.

El ‘Memote’ Martínez apareció para ponerle la cereza al pastel y sellar la goleada de @PumasMX con el quinto tanto de la noche. ??#J3 #AP26 ? #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/RTCpzfRQHl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026



Precisamente eso aconteció en el Estadio Olímpico Benito Juárez. En su propia casa de la frontera, cuando los Bravos quisieron reaccionar ante el peligro que representaba el adversario, ya estaban contra la lona. A partir de ese colapso inicial, les fue imposible cambiar la historia del encuentro.



El factor Juninho y la resistencia de Bravos



Pumas aprovechó con frialdad cada concesión del rival. Impulsados por una noche de inspiración del brasileño Juninho, quien se despachó con tres goles, los universitarios se encaminaron a un triunfo que en el papel pareció muy sencillo.



No obstante, en el terreno de juego los felinos debieron batallar. FC Juárez no fue un equipo inoperante al frente; de hecho, generó peligro constante a través de un ataque liderado por el panameño José Luis Rodríguez y el colombiano Óscar Estupiñán. La diferencia crucial no estuvo en la propuesta, sino en la contundencia dentro de las áreas.

Hat-trick de Juninho. ?



Una noche altamente efectiva la del brasileño de los @PumasMX. ? Gran partido de Olavio Vieira dos Santos. ?#J3 #AP26 ? #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/ch13aSnteh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026





El dolor de cabeza de Pedro Caixinha



La clave del partido radicó en la parte baja del cuadro dirigido por el portugués Pedro Caixinha. Desde la zona de las bancas, el estratega lusitano reflejaba una impotencia absoluta, queriéndose morir por la fragilidad que mostró su línea defensiva.

Llama la atención que esta desconexión ocurriera a pesar de contar en el terreno de juego con la presencia de su refuerzo estelar, Gilberto “Tibu” Sepúlveda, quien no logró coordinar los esfuerzos para frenar las transiciones universitarias.

Rugió el 'Puma' de los Bravos. ?



Rodríguez apareció con oportunidad y definió con autoridad. ?#J3 #AP26 ? #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/KYoRjrAdkp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026



La cronología del castigo auriazul fue letal. Juninho abrió el marcador al minuto 18, repitió la dosis al 22 y selló su cuenta personal apenas arrancando el complemento, al 46. El vendaval de Pumas fue replicado más tarde por el paraguayo Roberto Morales al 40′ y por Guillermo “Memote” Martínez, quien cerró la cuenta al minuto 83.



Por parte de FC Juárez, el amago de reacción llegó tarde. El panameño Rodríguez anotó el descuento en el tiempo añadido de la primera parte (45+4′), un gol que en su momento pareció dar vida a los Bravos, pero que terminó siendo un espejismo ante el golpe anímico que significó recibir el cuarto gol de Juninho inmediatamente después del descanso.



Realidades opuestas en la tabla



Con este resultado, Pumas se apuntó su segunda victoria del torneo en calidad de visitante, replicando el sólido golpe que logró la semana pasada en la siempre complicada cancha de Toluca. Este arranque permite a los universitarios instalarse y empezar a presionar en la parte alta de la tabla general, ganando confianza en su sector defensivo y sumando una pegada temible.

La 'Pantera' Morales rugió en el momento indicado y firmó el tercer gol de @PumasMX con una notable definición.?#J3 #AP26 ? #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/CjBaAYJtvR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 1, 2026



En la otra cara de la moneda, FC Juárez empieza a relegarse peligrosamente en la clasificación. Para Caixinha, la tarea prioritaria de la semana será reconstruir la confianza de un cuadro bajo que, hoy por hoy, penaliza demasiado el desgaste ofensivo de sus delanteros.

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