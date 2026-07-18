¡Humillación en CU! Pachuca destroza a Pumas y arruina el debut de Esteban Solari

La forma en que el Pachuca derrotó a domicilio a los Pumas de la UNAM dejó las cosas claras en el inicio del torneo. Los Tuzos arruinaron el debut del técnico argentino Esteban Solari en el banquillo felino. Con este resultado, el conjunto universitario demostró estar a años luz del nivel que lo llevó al subcampeonato de la Liga MX el torneo pasado.

Bajo este panorama, no fue extraño que la escuadra hidalguense, comandada por el estratega mexicano Benjamín Mora, dominara el encuentro de principio a fin. El triunfo se consolidó gracias a un doblete del venezolano Salomón Rondón y un tanto más de la joven sensación, Elías Montiel.

Alan Mozo y Rodolfo Pizarro dinamizan a los Tuzos

El golpe fue demoledor para los locales por las formas en las que cayeron. Pachuca presentó una propuesta ligera y agradable en Ciudad Universitaria. El planteamiento de Mora incluyó las novedades de Alan Mozo y Rodolfo Pizarro en el once titular, piezas clave para pasarles por encima a los universitarios.

La gigante tarea de Esteban Solari en el Pedregal

El técnico argentino evidenció que tiene un rompecabezas enorme por armar. El equipo resintió gravemente la ausencia de Jordan Carrillo, quien emigró a las Chivas por una mejora financiera para el club.

Pumas intentó cubrir los huecos con los siguientes movimientos en su esquema:

S ebastián Córdova tomó el lugar de Carrillo en la creación.

tomó el lugar de Carrillo en la creación. Stanley García suplió al lesionado Uriel Antuna.

Ninguno de los dos movimientos funcionó. El equipo no encontró la cuadratura al círculo y dejó mucho que desear en el terreno de juego, alejándose por completo del estilo que había reconciliado a la afición.

Crónica de los goles: Contundencia tuza y pesadilla del VAR

Pachuca aprovechó cada facilidad otorgada por la defensiva auriazul y sentenció el encuentro en ráfagas:

Minuto 21 (0-1): Elías Montiel abrió el marcador con un remate que el arquero Keylor Navas no pudo alcanzar.

Minuto 24 (0-2): Solo tres minutos después, Oussama Idrissi habilitó a Rodrigo López por la banda izquierda; este mandó un centro preciso para que Salomón Rondón firmara el segundo de la tarde.

La polémica y la sentencia

Pumas estuvo cerca de reaccionar cuando el árbitro central decretó un penal a su favor. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, la jugada fue revertida, obligando a los felinos a seguir remando contra la corriente.

Finalmente, el videoarbitraje volvió a ser protagonista en el área local. Un gol de Salomón Rondón que se había anulado originalmente por fuera de juego fue validado por el VAR, decretando el 3-0 definitivo y el primer trago amargo en la era de Esteban Solari.

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