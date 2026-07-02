Inglaterra entrenará en las instalaciones de los Pumas antes de enfrentar a México

La selección de Inglaterra ya definió parte de su estrategia para enfrentar a la selección de México en los octavos de final del Mundial 2026. Consciente del reto que representa jugar a 2,240 metros sobre el nivel del mar, el equipo dirigido por Thomas Tuchel entrenará en la Cantera de Pumas, instalaciones que fueron elegidas por sus condiciones y privacidad.

El anuncio fue realizado por Luis Raúl González, presidente del Club Universidad, quien confirmó que el conjunto inglés utilizará las canchas de la UNAM durante su estancia en la Ciudad de México.

Cantera de Pumas recibirá a la selección de Inglaterra

Durante la presentación de Puma como nuevo patrocinador del club universitario, Luis Raúl González confirmó que la selección de Inglaterra realizará su preparación en la Cantera de Pumas antes del compromiso frente a México.

“Sí, efectivamente entrenará aquí la Selección Inglesa; se los habíamos dicho a ustedes que, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, fue seleccionada y efectivamente se confirma“, señaló.

¡INGLATERRA ENTRENA EN CANTERA! ?????????



Luis Raúl González confirma que la selección de Inglaterra entrenará en las instalaciones de Pumas para los 8vos de final del #Mundial ante México pic.twitter.com/hg81j2JLJl — Claro Sports (@ClaroSports) July 2, 2026

Las instalaciones auriazules fueron elegidas por el estado de sus campos y por la privacidad que ofrece la cancha 2, ubicada en una zona con acceso restringido.

La altura de la Ciudad de México influye en la planificación inglesa

Además de entrenar en la Cantera de Pumas, la delegación británica contempla llegar a la capital mexicana con mayor anticipación de la habitual.

La intención es instalarse dos días antes del encuentro, en lugar de hacerlo un día previo como suele ocurrir durante el torneo, con el objetivo de comenzar un proceso de adaptación a la altitud antes del duelo frente a la selección de México.

La preparación especial llega después de que el propio Thomas Tuchel reconociera que jugar en la Ciudad de México representa una desventaja física para su equipo.

Pumas celebra la visita de una potencia mundial

Para el presidente del Club Universidad, recibir a una de las selecciones favoritas del torneo representa un reconocimiento al trabajo que realiza la institución en el mantenimiento de sus instalaciones.

“Un privilegio”, expresó Luis Raúl González, quien destacó la importancia de que la selección de Inglaterra haya elegido la Cantera de Pumas como su centro de entrenamiento.

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