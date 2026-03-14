Tecatito Corona se despacha golazo, pero ni así pudo Monterrey con FC Juárez: 2-2

Los Rayados de Monterrey siguen enfermos en el torneo Clausura 2026 y ahora lo volvieron a demostrar al no poder vencer a FC Juárez, no obstante que el Tecatito Corona se aventó tremendo golazo y que el cuadro regiomontano no supo mantener una ventaja de dos goles para terminar el partido 2-2.

Inclusive la escuadra fronteriza dirigida por el portugués Pedro Caixinha estuvo a punto de sacarles el partido a los dirigidos por el argentino Nicolás Sánchez, que prescindieron en su alineación de su máxima estrella, el español Sergio Canales en la alineación titular.

La realidad es que estaba escrito que Monterrey tendría muchos problemas para salir con los tres puntos de la frontera, pues a la hora que se decidieron, se fueron con todo al abordaje después del golazo del Tecatito Corona que los puso abajo en el marcador 0-2 y que generó una respuesta hasta que el colombiano Óscar Estupiñan logró el 2-2, pero que el portero regiomontano Luis Cárdenas los salvó para llevarse el empate.

Porque Monterrey, de dominar el partido y ser el equipo que tuvo la ventaja en el marcador por las anotaciones del serbio Uros Durkevic y de Jesús Manuel Corona, permitió que FC Juárez, con goles de Ían Torres y de Estupiñan, lograra salvar un punto, pero con muchas opciones que evitaron la victoria local.

¡El tanto del DRAMÁTICO empate en la frontera! 💥💚



Estupiñán con un cobro magnífico para el segundo GOL de @fcjuarezoficial esta noche. 🐎#ConMéxicoC26 | #J11 | #JUAMTY pic.twitter.com/LMDu8eaARO — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2026

Monterrey fue mejor desde el primer minuto cuando Durkevic logró el 0-1 después de quitarse en la salida de Sebastián Jurado y así tener en un puño a los juarenses, pero estos poco a poco fueron nivelando el partido y echaron para atrás a los Rayados.

Para colmo, a los 22 minutos, Iker Fimbres y Lucas Ocampo presentaron molestias musculares que obligaron al técnico rayado a mover sus piezas sin estar en sus planes, con lo cual permitieron que Juárez tomara fuerza al frente ofensivo.

Al minuto 34 apareció la figura de Luis Cárdenas cuando salvó su arco en dos ocasiones consecutivas: primero con una atajada clave y después con un achique oportuno que evitó el empate de los Bravos y dio pie para que Rayados se fuera dos goles a cero a favor con la gran anotación del Tecatito que desde la esquina del área grande por el costado izquierdo se soltó tremendo golazo que dejó parado al portero rival.

Y llegó el GOL de estreno. 💥Ⓜ️



El primero de Djuka con los @Rayados en nuestra liga fue un auténtico GOL DE VESTIDOR y aquí se los dejo. 🤠#ConMéxicoC26 | #J11 | #JUAMTY pic.twitter.com/i4YFBz3Cp3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2026

Para la segunda mitad, FC Juárez se fue con todo al frente y a los 49 minutos Ian Torres logró recortar la distancia y abrir la esperanza local de un mejor resultado, pero no fue hasta el minuto 90 que Óscar Estupiñan, en un golazo, dejó tendidos en el campo a los Rayados con el gol del empate.

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