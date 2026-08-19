Jozy Altidore elige a Club América y Chicago Fire como los grandes favoritos en la Leagues Cup

El debate sobre la Leagues Cup y el impacto de la estrecha relación entre el fútbol mexicano y el estadounidense sumó una voz de peso indiscutible. Jozy Altidore, referente histórico de la generación dorada de Norteamérica junto a leyendas como Landon Donovan y Clint Dempsey, analizó el presente del torneo binacional.

Al delantero le bastó una breve experiencia de seis partidos en el balompié azteca para descifrar la dinámica actual: la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) se necesitan mutuamente, y este certamen es el reflejo de una alianza estratégica irreversible.

Altidore midió la calidad del fútbol de México y su opinión en relación a la MLS es muy importante. Crédito: Alejandro Gutiérrez Mora | Imago7

Con el respaldo que da haber competido en las entrañas de ambos torneos, Altidore conversó en exclusiva con La Opinión. Durante la charla, el exdelantero desestimó las críticas severas hacia el formato de la competencia, asegurando que la evolución de la Leagues Cup es innegable y que los beneficios superan por mucho a los contratiempos logísticos o deportivos.

El veredicto de Altidore: América y Chicago Fire marcan el paso

La antesala de los cuartos de final abre las apuestas en diversas sedes de la Unión Americana. Al ser cuestionado sobre sus candidatos reales para levantar el trofeo, Altidore no anduvo con rodeos y puso todas sus fichas en dos instituciones que han caminado con paso firme en la competencia.

“Hay equipos que llegan con el viento a favor porque todavía no conocen la derrota y mantienen una racha perfecta de tres victorias consecutivas”, confesó sin titubeos el exdelantero. “Por eso, en este momento preciso, veo a Chicago y al Club América un escalón por encima del resto como mis grandes favoritos para llevarse el torneo”.

El exjugador del Puebla, Jozy Altidore, ve más cosas favorables en la Leagues Cup que negativas. Crédito: Sandra Bautista | Imago7

Para el estadounidense, el cartel de favorito es algo que se gana en la cancha y ambas escuadras han demostrado la regularidad necesaria para reclamar el trono. “Al principio cualquiera habría elegido al Inter Miami, pero hoy ya están eliminados de la competencia”, advirtió para dimensionar el mérito del cuadro mexicano y el de la Ciudad de los Vientos.

Nido asegurado: El América será local en Los Ángeles

Uno de los puntos clave que impulsan el favoritismo de las Águilas es el factor de la localía geográfica que ejercerán en su próximo partido. El crucial choque contra el Columbus Crew se trasladará al Dignity Health Sports Park en Carson, California, dentro de la zona metropolitana de Los Ángeles. Esta decisión busca capitalizar el enorme arrastre taquillero y el respaldo popular que el conjunto azulcrema tiene en la costa oeste.

Altidore sabe perfectamente que el entorno jugará a favor del cuadro de Coapa. “Cuando analizas estos partidos de eliminación directa, el Club América siempre emerge como un rival temible, y más ahora que jugarán prácticamente como locales en su siguiente compromiso en California”, detalló el ariete.

Las aduanas más difíciles para ratificar el protagonismo

A pesar de colocar a sus favoritos, el exjugador del Puebla, Villarreal, Sunderland y Toronto FC está consciente de que el camino a las semifinales exige superar aduanas de altísima complejidad. Mientras el América debe finiquitar su llave en territorio angelino ante el vigente campeón Columbus Crew, el panorama para la escuadra de Illinois también exigirá su máximo nivel.

“Chicago tiene una prueba de fuego contra los Rayados de Monterrey, que históricamente son un plantel sumamente competitivo y de las nóminas más fuertes de México”, proyectó el exfutbolista. El premio para ambos, si logran validar los pronósticos de Altidore, sería un choque directo de titanes en las fases definitivas: “Si Chicago pasa contra el Monterrey, a mí me gustaría mucho ver un duelo definitivo entre Chicago y el Club América”.

Jozy Altidore prefirió jugar para el Toronto FC que aceptar una oferta del América y de los Tigres de la UANL. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

Un torneo que rompe las jerarquías de escritorio

Más allá de los nombres propios, la gran conclusión de Altidore gira en torno a la pérdida de respeto por el peso de las camisetas o los éxitos del pasado reciente, un ingrediente que le inyecta dramatismo puro a cada eliminatoria de la Leagues Cup.

“La competencia se volvió durísima. Es verdad que hay planteles con individualidades que marcan la diferencia en momentos clave, pero si algo demostró este torneo es que el cartel de favorito ya no te garantiza absolutamente nada en la cancha si no lo respaldan.

El mejor ejemplo lo tenemos con el Inter Miami o el Seattle Sounders: ambos fueron los grandes finalistas de la edición anterior y hoy miran el desenlace del torneo desde la televisión”, concluyó el histórico romperredes norteamericano.

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