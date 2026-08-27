Ontario amenaza con cortar electricidad a EE.UU. en plena guerra comercial con Trump

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, amenazó con suspender el suministro de electricidad hacia territorio estadounidense como represalia por los aranceles del presidente Donald Trump, una medida que difícilmente provocaría apagones generalizados, pero que podría elevar los precios de la energía en algunos estados fronterizos.

“Todo está sobre la mesa”, declaró Ford al advertir que su gobierno estaba dispuesto a utilizar las exportaciones eléctricas como instrumento de presión contra Washington. “Suministramos energía a 1.5 millones de hogares y empresas. Todo está sobre la mesa. Haré lo que sea necesario”, agregó.

Según medios locales, el mandatario provincial reiteró la amenaza durante una conferencia de prensa y pidió que otras provincias adoptaran una posición coordinada frente a Estados Unidos.

“Todo está sobre la mesa, pero no puedo hacerlo solo. No soy la única provincia que envía electricidad a Estados Unidos. Necesitamos un enfoque de Equipo Canadá”, afirmó.

La advertencia llegó después de una nueva escalada comercial entre los dos países. Estados Unidos impuso aranceles de 50% sobre alrededor de $20,000 millones de dólares en productos canadienses, mientras el gobierno del primer ministro Mark Carney anunció represalias sobre mercancías estadounidenses por un valor equivalente. Las medidas canadienses comenzarán a aplicarse el 8 de septiembre.

La electricidad representa ahora una carta adicional en esa disputa, aunque su impacto sería muy distinto dependiendo del estado estadounidense y de cuánto tiempo se prolongara una eventual suspensión.

Ontario Premier Doug Ford tells the AP that Canada should be ready to cut electricity to the United States. pic.twitter.com/mTuahOhsdM — Politics & Poll Tracker ? (@PollTracker2024) August 24, 2026

Si bien no se trata de una amenaza que provoque un apagón generalizado, según expertos, sí se trataría de una presión adicional sobre mercados regionales que mantienen conexiones estrechas con Canadá.

Ontario mantiene interconexiones eléctricas con Nueva York, Michigan y Minnesota, además de Quebec y Manitoba. Esas redes permiten comprar y vender electricidad en ambas direcciones dependiendo de la demanda, los precios y las condiciones del sistema.

Además, la electricidad canadiense puede adquirir mayor importancia durante periodos de fuerte demanda.

En suma, la amenaza canadiense llega cuando los consumidores estadounidenses ya enfrentan incrementos en sus facturas.

Los precios de la electricidad aumentaron 4.2% en julio respecto del mismo mes de 2025, por encima de la inflación general de 3.4%, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS). Los precios energéticos en conjunto subieron 14.7% durante ese periodo.

El aumento de la demanda eléctrica, las inversiones necesarias para modernizar las redes de transmisión y distribución y la expansión de los centros de datos ya ejercen presión sobre el sistema.

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