Estiman aumento de $26 mil millones de dólares en la deuda de tarjetas de crédito

A principios de este año, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York reportó en su informe trimestral que la deuda de los hogares estadounidenses habría alcanzado entre enero y marzo la cifra histórica de $18,8 billones de dólares, siendo la hipoteca y las tarjetas de crédito los mayores saldos adeudados.

Durante su informe del segundo trimestre, que abarca de abril a junio, la entidad señaló que, si bien la deuda general de los hogares estadounidenses disminuyó $226,000 millones de dólares, todavía las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito seguían elevadas.

Por lo que, a la espera de un próximo informe este martes 8 de septiembre por parte de la Reserva Federal, la plataforma digital de finanzas personales WalletHub estima en un reciente análisis un aumento de $26 mil millones de dólares en la deuda de tarjetas de crédito ajustado a la inflación, un 8% menos que el aumento registrado en el segundo trimestre de 2025.

“La situación de la deuda de tarjetas de crédito no es ideal, pero podría ser mucho peor, considerando todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente. De hecho, WalletHub proyecta un aumento menor en el segundo trimestre que el del año pasado, una vez que se publiquen los datos definitivos, y el saldo promedio de los hogares aún está a miles de dólares del récord histórico”, destacó John Kiernan, editor de WalletHub.

Los hogares se ven obligados a endeudarse

Muchos hogares, sobre todo los de bajos ingresos, se enfrentan a una fuerte crisis de asequibilidad; la elevada inflación y las altas tarifas arancelarias han aumentado los precios de los bienes básicos y, ante la urgencia de seguir cubriendo sus necesidades, los consumidores estadounidenses están optando por el endeudamiento.

En las proyecciones de WalletHub también se destaca que prevé que la deuda total de las tarjetas de crédito sea de aproximadamente $1,36 billones de dólares para el segundo trimestre, registrando una caída del 13%, con saldos promedios de $11,286 ajustados a la inflación, lo que equivale a $2,166 dólares menos que el máximo histórico.

Al respecto, Kim Chambers, gerente de productos de tarjetas de Georgia’s Own Credit Union, comentó que “la deuda de tarjeta de crédito puede considerarse demasiado alta si deja de ser una herramienta y se convierte en una carga pesada de manejar”, dijo.

Por lo que expertos como Matt Schulz, analista jefe de crédito de LendingTree, señalan que muchos consumidores no tienen una visión clara de cuánto es su deuda total porque la tienen dispersa en varias tarjetas; en este sentido, recomienda consolidarla toda en una sola. “El mejor método para saldar las deudas de tarjetas de crédito es aquel con el que tengas más probabilidades de mantenerte fiel”, dijo.

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