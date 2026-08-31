Más de la mitad de los padres afronta el regreso a clases con deudas en tarjetas de crédito

Con la llegada del regreso a clases, muchos padres se debaten entre satisfacer la demanda de sus hijos o mantenerse bajo un estricto presupuesto, esto en medio de una volatilidad de los precios debido a la elevada inflación y las altas tarifas arancelarias que ahora también afectan a los útiles y artículos escolares.

El elevado costo de vida ha estado frenando el gasto discrecional de muchos hogares estadounidenses, especialmente los de bajos ingresos, que ya luchan con los altos precios de los alimentos, bienes y servicios, aunado a sus cuantiosas deudas en tarjetas de crédito y sus incapacidades de ahorro.

Padres planean endeudarse para cubrir sus gastos de regreso a clases

Sin embargo, durante este nuevo ciclo escolar, más del 50% de los padres en Estados Unidos ya están asumiendo la temporada con deudas en sus tarjetas de crédito, o eso es lo que afirma una reciente investigación desarrollada por Credit Karma, donde además señala que un 48% planea abrir o aumentar su línea de crédito para cubrir sus gastos de regreso a clase.

En medio de una larga lista de deseos por parte de sus hijos, este año más del 40% de los padres planea endeudarse; eso equivale a un 10% más que en el 2024, aunque seis de cada diez padres aseguran que sus hijos están solicitando artículos no esenciales, muchos prefieren acumular deudas en sus tarjetas de crédito que decirles que no.

“Los padres están adoptando diferentes enfoques para gestionar la creciente brecha entre los costos de regreso a clases y sus presupuestos. Muchos están tratando de proteger a sus hijos de la tensión financiera”, destaca la investigación.

Buscar alternativas para evitar endeudarse

Si bien algunas familias están dispuestas a asumir los gastos con más deudas, el análisis también señala que un 22% buscará trabajar horas extras, un 18% asumirá los gastos con el ingreso de un segundo empleo, mientras que un 15% restará de sus fondos y ahorros de emergencia; no obstante, para algunos padres encuestados, estas estrategias financieras no son suficientes para evitar endeudarse por completo.

Al respecto, Courtney Alev, defensora financiera del consumidor de Intuit Credit Karma, comentó que “los padres se enfrentan a difíciles compensaciones en esta temporada de regreso a clases. Los hallazgos de este año muestran que muchos padres están entrando en la temporada ya endeudados, y muchos están dispuestos a asumir más para darles a sus hijos lo que necesitan o lo que sienten que necesitan para comenzar el año escolar en pie de igualdad con sus compañeros”.

Hablar de un presupuesto con sus hijos

Sin embargo, un 67% asegura que los costos les parecen “inmanejables” sobre todo para aquellos padres que asumen el gasto de un estudiante de K–12 y universitario a la vez, por lo que un 33% solicita a sus hijos que aporten parte de su propio dinero en las compras de sus artículos y útiles escolares.

“Es alentador ver que muchas familias utilizan las compras de regreso a clases como una oportunidad para hablar con sus hijos sobre el presupuesto y la diferencia entre necesidades y deseos. Establecer un presupuesto realista antes de comenzar a comprar, priorizar lo esencial y establecer expectativas tempranamente puede ayudar a las familias a navegar la temporada sin endeudarse más de lo que pueden pagar razonablemente”, señaló Alev.

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