Estos son los productos que podrían subir de precio por la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá

Una nueva disputa entre Estados Unidos y Canadá ante el fracaso de varias negociaciones ha avivado en los últimos días no solo las tensiones entre ambos países por una guerra comercial, sino también la incertidumbre de los estadounidenses ante una ola de precios más altos en ciertos productos que podrían afectar duramente sus presupuestos.

El pasado 22 de agosto, Estados Unidos comenzó a aplicar un gravamen del 50% a productos canadienses por un valor aproximado de $27,600 millones de dólares, a lo que Ottawa respondió con el llamado principio de “dólar por dólar y tasa por tasa”, imponiendo tarifas de 15%, 25% y 50% sobre productos estadounidenses, las cuales se espera que entren en vigor el próximo 8 de septiembre.

Este lunes nuevamente, el presidente Donald Trump se pronunció no solo criticando las políticas comerciales impulsadas por Canadá hacia Estados Unidos, calificándolas como “injustas”, sino que además anunció que a partir de enero los aranceles a automóviles y autopartes fabricados en el vecino país podrían duplicarse.

El mandatario estadounidense señaló en la red Truth Social: “En materia de comercio, y en otros aspectos también, se encuentran entre las peores naciones del mundo con las que tratar”, dijo refiriéndose a Canadá. “Se creen con derecho a todo; ¡sin embargo, NOSOTROS NO NECESITAMOS A CANADÁ, ¡ELLOS NOS NECESITAN A NOSOTROS!”, agregó Trump a su publicación.

¿Qué artículos subirán de precio?

No obstante, para los estadounidenses, esta nueva ola de aranceles solo se traduce en una única cosa: precios más altos. Entre la lista de productos afectados se incluyen bebidas alcohólicas, motocicletas, cosméticos, ropa y calzado, productos lácteos, proteínas de suero, así como sábanas, vajilla, flores y banderas nacionales, entre otros.

Aunque los aumentos variarán de un artículo a otro, las medidas a tomar por parte de Estados Unidos podrían ser aumentar su fabricación nacional o sustituirlo por una importación de otro socio comercial; sin embargo, EE.UU. no solo ha aplicado aranceles más altos a Canadá, sino a una lista de otros 60 países con tarifas de hasta el 50%.

Para Campbell Harvey, profesor de la Escuela de Negocios Fuqua de Duke, “esta es una situación clásica de guerra comercial: alguien impone un arancel, otro país responde dólar por dólar y luego se añaden más aranceles. Entonces llegamos a un equilibrio realmente desfavorable”, dijo a ABC News.

Por su parte, Jason Miller, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Michigan, agregó que, eventualmente, los importadores verán un aumento en los costos, lo que afectará negativamente sus márgenes. “Es de esperar que tengan que subir los precios en cierta medida”.

Aunque Harvey expresó que por ahora el volumen de comercio afectado por estos aranceles es muy pequeño y el impacto en los consumidores será muy moderado, y si bien a corto plazo no será muy notorio, “existen efectos potencialmente muy negativos a largo plazo”, aseguró.

Entre los efectos negativos de los aranceles, según investigaciones del Laboratorio de Presupuesto de Yale, los hogares estadounidenses podrían asumir en promedio $1,000 dólares al año, esto en medio de una tasa inflacionaria también alta que ya golpea sus reducidos presupuestos.

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