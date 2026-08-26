¿Cómo afectan los aranceles a su bolsillo? Podrían costarle más de $1,000 al año, según estudio

Con la llegada nuevamente de Donald Trump a la Casa Blanca, el uso de los aranceles dentro de su política comercial se ha intensificado, imponiendo tarifas más altas a un gran número de socios comerciales y, si bien entre sus principales objetivos con estos ajustes está aumentar la producción nacional, estudios destacan que estas también se trasladarán a los bolsillos estadounidenses.

Una reciente investigación publicada por el Laboratorio de Presupuesto de Yale señala que a los estadounidenses les costará en promedio $1,000 dólares al año la imposición de estas nuevas tarifas, y la razón es que, aunque el impuesto por importar un producto lo paga el importador, los costos adicionales se traducen en precios más altos que terminan reflejados en las facturas de los consumidores.

La investigación se desarrolla semanas después de una nueva ola de aranceles adicionales del 10% y 12.5% a productos de unos 60 socios comerciales, entre los que se encuentran Canadá, México, la Unión Europea, India, China, Japón y Corea del Sur, en donde los recientes gravámenes cubrirán casi el 99% de las importaciones estadounidenses, a excepción de ciertos alimentos, bienes, aeronaves, minerales, fertilizantes, petróleo y gas que ya pagan aranceles por motivos de seguridad nacional.

Pero, en el caso específicamente de Canadá, las negociaciones entre ambos países sobre el tema de los gravámenes han fracasado, y Estados Unidos comenzó a aplicar desde el pasado fin de semana un arancel del 50% a varios productos canadienses por un valor de aproximadamente $27,600 millones de dólares, a lo que Canadá respondió con tarifas del 15% y 50% sobre bienes estadounidenses, las cuales se esperan entren en vigor el próximo 8 de septiembre.

Todo esto en medio de una elevada inflación del 3.4% provocada por el desarrollo de la guerra con Irán y el encarecimiento de los precios de la energía que siguen afectando negativamente los presupuestos de los hogares estadounidenses que actualmente luchan con los altos costos de alimentos, bienes y servicios.

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