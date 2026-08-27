Los consumidores buscan ahorrar y disparan las ventas de las tiendas de descuento

Ante el elevado costo de los bienes esenciales, muchos consumidores estadounidenses están cambiando sus hábitos de compra, inclinándose más por visitar minoristas de descuento con la intención de ahorrarse unos cuantos dólares de sus limitados presupuestos.

La elevada inflación de los últimos años no solo ha obligado a los consumidores a abandonar sus gastos discrecionales, sino también a muchos comerciantes a tratar de mantener los precios para evitar caídas pronunciadas de sus ventas, y uno de los sectores más beneficiados ha sido el de los minoristas del descuento, como Dollar General o Dollar Tree, quienes en sus últimos reportes indicaron que superaron las estimaciones de ventas trimestrales.

Aunque estas cadenas presentan opciones más asequibles, no siempre ofrecen las marcas más buscadas del mercado, cuando son los consumidores quienes siguen debatiendo sobre la calidad de los productos; no obstante, en un momento donde la incertidumbre económica aprieta el bolsillo, gran parte de la población busca estirar sus presupuestos con artículos básicos más baratos, dejando de lado en muchas ocasiones la calidad de estos.

Los reportes de Dollar General señalan que la compañía ha elevado su pronóstico de venta anual luego de que sus acciones subieran un 8%; además, prevé seguir aumentando su cuota en el mercado con artículos generales como ropa, hogar y juguetes más baratos debido a la alta demanda. Asimismo, pronostica que su beneficio por acción para el ejercicio fiscal 2026 aumente entre los $7.80 y $8.00 dólares.

Por su parte, Dollar Tree también elevó su previsión de beneficios anual entre los $7.70 y $8.05 dólares por acción; si bien, en las últimas operaciones sus acciones cayeron un 1%, la compañía mantiene sus objetivos de ventas anuales.

Finalmente, en cuanto a las ventas trimestrales en otras cadenas minoristas, estas aumentaron un 3.5% interanual; para los especialistas, el elevado gasto en tiendas de descuento sigue exponiendo la creciente brecha entre los consumidores de bajos ingresos y los hogares con mayor poder adquisitivo que continúan consumiendo artículos no tan necesarios.

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