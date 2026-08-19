Ventas en Target aumentaron un 5.3% con respecto al año anterior, mostrando señales de recuperación

Este miércoles, la cadena minorista Target publicó los resultados de su informe trimestral indicando que en los últimos tres meses las ventas netas de la compañía aumentaron un 5.3% en comparación con el año anterior, al tiempo que señaló sólidas ganancias impulsadas en parte por los reembolsos arancelarios.

Los recientes datos dan señales más claras de una fuerte recuperación y elevadas previsiones para lo que resta de año al 5%, tras observarse, según el reporte, un sólido desempeño en todas las categorías con ganancias netas de $752 millones de dólares, lo que se traduce en unos $1.65 dólares por acción.

En el informe, el minorista prevé además que para este año el beneficio por acción (BPA) se ubique entre $9.90 y $10.90 dólares, incluyendo los reembolsos por aranceles, mientras que espera un BPA entre $8.25 y $9.25 dólares por acción, excluyendo los reembolsos arancelarios.

Al respecto de los nuevos datos, el director ejecutivo de Target, Michael Fiddelke, comentó en conferencia con la prensa que “nos sentimos alentados por el progreso alcanzado hasta ahora, y también somos conscientes del importante trabajo que aún tenemos por delante”.

En las últimas operaciones, las acciones de Target han subido un 4%. “El segundo trimestre representa un importante avance en el plan que presentamos a principios de este año para iniciar una nueva etapa de crecimiento para Target. “Lo que vieron de nosotros este trimestre refleja el nivel de cambio que sabíamos que sería necesario para poner en marcha nuestra estrategia”, comentó Fiddelke.

Según el CEO, los resultados de este último trimestre se deben a una mejor ejecución y mayor retroalimentación de los clientes, ya que en su esfuerzo por atraer a más consumidores no solo abrió unas 17 tiendas, sino que bajó los precios de más de 10,000 artículos, impulsando sobre todo su sección del hogar.

“Renovamos el 75% de nuestro surtido de accesorios decorativos y hemos observado un fuerte aumento en las ventas comparables tras este cambio. Francamente, necesitamos muchas más mejoras de este tipo en estas dos categorías”, dijo el director ejecutivo de Target.

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