Ventas minoristas en EE.UU cayeron un 0.6% en julio

Ante un aumento del 0.2% en junio debido a los gastos provocados por la fiebre del mundial, las ofertas de Amazon Prime y gasolina, para el cierre de julio las ventas minoristas en Estados Unidos proyectaron una caída del 0.6%, registrándose además como uno de los mayores descensos desde mayo del año pasado.

Según los datos provenientes del Departamento de Comercio, los precios minoristas de julio no se ajustaron a la inflación, la cual se ubicó en el 3.4% interanual, sino que en parte se vieron afectados por la caída de las ventas en gasolineras, en medio de un débil informe del mercado laboral, lo que sugiere que la economía ha estado desacelerándose tras el fuerte gasto de los consumidores provocado en su mayoría por la devolución de impuestos a principios de año.

Para Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, los consumidores estadounidenses están mostrando signos de cansancio. “Las ventas minoristas de julio fueron decepcionantes en todos los aspectos”, dijo.

De acuerdo con los detalles del informe presentado este viernes, en comparación con junio, las ventas en línea disminuyeron un 2.2%, las ventas de productos electrónicos cayeron un 0.5%, mientras que la actividad en ventas de vehículos y concesionarios cayó un 1.8% el mes pasado.

Para Bernard Yaros, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, “si bien las últimas cifras justifican una revisión a la baja de la previsión de gasto, sería prematuro descartar al consumidor”, dijo.

Desde los primeros meses del año, en medio de una incertidumbre económica con elevados precios y un mercado laboral incierto, los consumidores han estado buscando alternativas para disminuir sus gastos.

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