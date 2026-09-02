Actividad manufacturera en EE.UU. se moderó en agosto ante la preocupación de precios más altos

Según datos arrojados por la encuesta del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM), se conoció que la actividad manufacturera en Estados Unidos se moderó durante el último mes debido a varios factores, entre ellos la incertidumbre por parte de los fabricantes sobre los elevados precios provocados por el disparo de la inflación a consecuencia del conflicto con Irán y las altas tarifas arancelarias que podrían perjudicar el número de pedidos y ventas.

El ISM mostró en su informe que el índice PMI manufacturero cayó ligeramente desde los 55,6 de julio a los 54,6 registrados en agosto; sin embargo, la cifra se ha mantenido por encima de los 50, lo cual es un buen indicativo de que, pese a la preocupación de los fabricantes, el sector manufacturero está mostrando señales de crecimiento, lo que demuestra que el retroceso no se debe a la falta de producción como tal, sino al entorno en el que se genera tras el impulso de pedidos anticipados para evitar la escasez.

Al respecto, la presidenta del Comité de Encuestas Empresariales del ISM, Susan Spence, expresó que la volatilidad de los precios fue el factor predominante para la moderación del sector.

Spence destacó que los prolongados plazos de entrega, los aranceles más altos sumados al conflicto en Oriente Medio, fueron factores claves para la caída. “Muchos fabricantes destacaron los altos precios del acero y el aluminio, debido a los aranceles de importación, como motivo de preocupación”, señaló a Reuters.

Por su parte, John Ryding, asesor económico jefe de Brean Capital, comentó que estos recientes datos, en conjunto con otros indicadores, podrían sugerir un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal en su próxima reunión.

Para Ryding, “la continua disponibilidad de puestos de trabajo en relación con el número de desempleados, la tasa de despidos extremadamente baja, la creciente escasez y el aumento de precios en el sector manufacturero, y la continua expansión de la actividad manufacturera, no obstante, hacen que la Reserva Federal dé otro pequeño paso hacia una subida de tipos el 16 de septiembre”, dijo.

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