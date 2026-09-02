Ofertas de empleo en EE.UU. aumentaron ligeramente en julio

De acuerdo con el informe presentado este martes por el Departamento de Trabajo, las ofertas de empleo durante el mes de julio en Estados Unidos aumentaron ligeramente a 7,27 millones desde su caída registrada en junio en 7,18 millones, esto en medio de un mercado laboral que parece mostrarse sólido, pese a que su tasa de desempleo continúa por encima del 4% con una reciente e inesperada pérdida de 23,000 puestos de trabajo el mismo mes.

Para especialistas como Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, “el mercado laboral ha vuelto a la fase de ´pocos despidos y pocas contrataciones´. Las empresas se muestran cada vez más cautelosas a medida que la guerra en Irán se prolonga y los costes de endeudamiento se han disparado”.

Aunque los datos arrojados por la encuesta sobre ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS) indican que hubo una reducción en la tasa de despidos y renuncias, además de una disminución en la cantidad de personas que perciben prestaciones por desempleo semana tras semana, el número de contratación bruta cayó de los 5.3 millones de junio a los 5.1 millones en julio.

El conflicto en Oriente Medio aumentó la incertidumbre económica

Esto muestra en parte la razón por la cual muchos expertos afirman que el mercado laboral actual no está en su mejor auge. El encarecimiento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio no solo ha disparado la inflación, sino la incertidumbre entre las empresas y consumidores estadounidenses; estos últimos esperan que para los próximos meses las ofertas de empleo y contratación mejoren.

Por otro lado, un reciente estudio desarrollado por el Instituto Ludwig para la Prosperidad Económica Compartida (LISEP) con el fin de conocer la salud del mercado laboral estadounidense determinó que, durante los últimos cuatro meses del año, el llamado “desempleo funcional” en Estados Unidos ha aumentado hasta un 25%.

“El desempleo funcional está aumentando, mientras que la participación en la fuerza laboral está disminuyendo. Si esta tendencia continúa, indicaría que el mercado laboral está perdiendo fuerza, a pesar de lo que reflejen las cifras generales de desempleo”, señaló Gene Ludwig, presidente del Instituto y desarrollador de la investigación.

Y es que, a diferencia de la temporada de “La Gran Renuncia” durante el período de la pandemia por el Covid-19, la tendencia actual es que más trabajadores se aferran a sus puestos de trabajo e incluso se adaptan a las nuevas exigencias de sus empleadores de ser necesario, mientras que más empresas y compañías se inclinan por la incorporación de la IA y la reducción de gastos.

Finalmente, para este viernes se esperan las cifras oficiales del Departamento de Trabajo sobre los datos de desempleo y contratación correspondientes al mes de agosto; los economistas pronostican unos 65,000 puestos de trabajo más con una tasa de desempleo en los 4.2%.

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