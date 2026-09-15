Dato del IPC refuerza las expectativas de una subida de tasas de la Fed pese a las presiones de Trump

Tras publicarse el último dato del Índice de Precios al Consumidor al cierre de la semana pasada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), las expectativas entre los economistas en torno a un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal son cada vez mayores en medio de intensas presiones ejercidas desde la administración de Donald Trump a Kevin Warsh para un nuevo recorte.

Para el mes de agosto, el IPC interanual se ubicó en los 3.4%, una lectura superior al 3.3% registrado en julio. La subida se debió en parte al encarecimiento de los precios de la gasolina, mientras que el IPC subyacente, en el que se excluyen precios de energía y alimentos, también aumentó un 0.3% a una tasa del 2.4% interanual.

Hasta los momentos, Warsh se ha mostrado cauteloso sobre los pasos siguientes de la Fed a diferencia de sus predecesores; sin embargo, no descarta que los reguladores de políticas monetarias “tienen mucho trabajo por hacer”, sobre todo en su principal objetivo: reducir la tasa inflacionaria al 2%, algo que hasta ahora no han podido lograr.

Actualmente, los tipos de interés se sitúan entre el 3.50% y el 3.70%, y según CME FedWatch, las probabilidades de una subida de las tasas en su reunión pautada para este miércoles 16 de septiembre aumentaron de los 70% a los 90%; muchos economistas coinciden en que el aumento podría ser de hasta 25 puntos porcentuales.

Al respecto, Greg Daco, economista jefe de EY-Parthenon, comentó que es probable que algunos funcionarios de la Reserva Federal voten a favor de un aumento de las tasas de interés argumentando que, la “velocidad” del proceso desinflacionario ya no es satisfactoria.

Pero, una subida de los tipos de endeudamiento daría un gran giro a la ya volátil economía actual afectada por la escalada del conflicto en Oriente Medio. En este sentido, el economista jefe de Nationwide, Kathy Bostjancic, señaló que “el repunte de los precios del petróleo, la gasolina y el diésel aumenta la preocupación de que el alza de los precios pueda repercutir en otros bienes y servicios, así como en las expectativas inflacionarias”. Prevemos que la FED suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria”, dijo.

Por su parte, Trump ha sido muy insistente sobre un recorte a los tipos, señalando que “Estados Unidos es tan fuerte que deberíamos pagar el tipo de interés más bajo del mundo”, dijo. Esta ha sido la misma presión que ejerció sobre el anterior presidente de la Fed, Jerome Powell, quien se negó a sus peticiones argumentando en ese momento que la economía no estaba lista para reducir las tasas.

Algunos analistas consideran que los recientes datos ya no se pueden ignorar, sobre todo por la presión que han ejercido los elevados precios del petróleo, por lo que aseguran que la subida de las tasas es un hecho; además, plantean que la decisión no solo se basará en un aumento, sino en cuánto podría ser ese ajuste para contener la elevada inflación.

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