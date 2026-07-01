Equipos de rescate en Venezuela se apresuran a salvar a un guardia de seguridad atrapado bajo un edificio

Casi una semana después de que dos terremotos consecutivos sacudieran el norte de Venezuela, equipos de rescate internacionales, incluyendo algunos de Estados Unidos, siguen trabajando sin descanso para salvar a las personas atrapadas bajo los escombros, como Hernán Gil Flores, guardia de seguridad de 44 años.

Gil Flores lleva seis días atrapado bajo un edificio de 10 pisos parcialmente derrumbado en La Guaira.

“Es un rescate muy complejo”, declaró a CBS News Manny Sampang, jefe de un grupo de trabajo del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, quien se encuentra en Venezuela para colaborar en las labores de rescate.

“Hay varios edificios que se inclinan sobre el edificio principal y estamos intentando rescatarlo”, agregó.

Los rescatistas creen que Gil Flores aún se encuentra dentro de la caseta de seguridad del estacionamiento subterráneo. Los equipos de rescate avanzan con cautela, preocupados por la posibilidad de que partes del edificio vuelvan a derrumbarse.

Su esposa, Gusbimar González, informó a CBS News que el equipo de rescate ha logrado contactar con su esposo. Añadió que no está herido y que han podido proporcionarle agua.

Hasta el martes, el número de muertos confirmados por los sismos de magnitud 7.5 y 7.2, que se produjeron con apenas un minuto de diferencia poco después de las 18:00 hora local del 24 de junio, superaba los 1,900. Decenas de miles de personas siguen desaparecidas, según las Naciones Unidas.

Los rescatistas han encontrado pequeños milagros entre los escombros, como el rescate de un bebé de 18 días, quien, junto con su madre, fue sacado de un rascacielos derrumbado tras permanecer atrapados durante 32 horas.

En otro caso, una madre y su bebé de 9 meses fueron rescatados de entre los escombros de un edificio derrumbado con “solo heridas leves”, según informó en su momento el Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano 1 de Virginia.

Las autoridades venezolanas afirman que hasta el momento se han rescatado a unas 6,400 personas.

Las estimaciones basadas en datos satelitales de la NASA indican que cerca de 59,000 edificios probablemente resultaron dañados o se derrumbaron por completo en la región afectada. La ONU afirma que 1.8 millones de personas, de las cuales casi 700,000 son niños, necesitan asistencia humanitaria.

La peor parte de la destrucción se concentra en La Guaira, en la costa venezolana. La devastación ha obligado a muchos residentes, como Marianae Hernández, a huir hacia el interior, a Caracas, la capital venezolana, con la esperanza de encontrar refugio.

Hernández declaró a CBS News que su casa quedó destruida y que lo ha perdido todo. Ahora, ella, su madre y sus tres hijos viven en tiendas de campaña.

“Intento ser fuerte porque tengo hijos y no quiero que me vean llorar”, dijo. “Lo que estamos viviendo ahora es muy difícil”.

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