Más de 100 venezolanos deportados de EE.UU. estarían desaparecidos tras terremotos

Más de un centenar de venezolanos deportados de Estados Unidos permanecen desaparecidos luego de que el hotel donde fueron alojados colapsara durante los devastadores terremotos que sacudieron el estado de La Guaira el pasado 24 de junio.

Hasta este lunes, las autoridades venezolanas no han publicado un balance oficial sobre cuántos de los deportados fallecieron, mientras familiares continúan buscando información sobre sus seres queridos.

De acuerdo con información de la agencia The Associated Press, un vuelo de deportación procedente de Miami aterrizó en Venezuela apenas unas horas antes de los sismos. En la aeronave viajaban 146 ciudadanos venezolanos, entre ellos 19 mujeres y siete menores de edad, según datos de ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First que monitorea los vuelos de deportación.

Tras su llegada fueron trasladados al Hotel Santuario La Llanada, en La Guaira, donde permanecerían una noche antes de regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, el edificio colapsó cuando dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 estremecieron la región con apenas segundos de diferencia.

Sin lista oficial de víctimas entre los deportados

A cinco días de la tragedia, no existe una lista pública que confirme cuántos de los 146 deportados sobrevivieron, permanecen desaparecidos o fallecieron, lo que ha generado angustia entre sus familiares tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

Medios internacionales como El País coinciden en que la falta de información oficial ha dificultado que las familias puedan confirmar el paradero de sus familiares, quienes fueron trasladados directamente del aeropuerto al hotel administrado por las autoridades venezolanas.

Entre los sobrevivientes se encuentra Lisbeth Portillo, de 58 años, quien relató que logró salir de entre los escombros junto con otros deportados después de caminar varios kilómetros para pedir ayuda.

“Caminamos unos cinco kilómetros, y yo lloré y lloré… no había comunicación”, recordó.

La mujer explicó que finalmente llegaron a una instalación de la Guardia Nacional, donde pudieron contactar a sus familiares.

“He vuelto a nacer; Dios me dio una segunda oportunidad. Estoy traumatizada”, afirmó entre lágrimas.

Portillo aseguró que se encontraba en una habitación del segundo piso junto con otras 16 mujeres cuando comenzó el primer movimiento telúrico.

“Empecé a oír ‘papá, papá, papapá’, y vi cómo las mujeres que estaban a mi lado empezaban a caer. Todas gritaban pidiendo ayuda”, narró.

Pocos segundos después ocurrió el segundo sismo.

“Me caí y terminé enterrada y cubierta por una viga, pero el temblor movió todo a mi alrededor y pude salir”, relató.

Cabe recordar que los vuelos de deportación hacia Venezuela se reanudaron en febrero de 2025, después de una suspensión de 13 meses. Tan sólo durante mayo de este año, Estados Unidos realizó 12 vuelos de repatriación.

Sigue leyendo:

· El papa León XIV agradece a quienes ayudan a los afectados tras los terremotos de Venezuela

· En Caracas parece que se vive el peor momento de la historia reciente de Venezuela tras los devastadores terremotos

· El campo de golf en La Guaira que era un símbolo de opulencia y ahora es el epicentro del desastre tras los terremotos en Venezuela