“Vi grandísimas olas de solidaridad”: voluntario venezolano da detalles de las labores de búsqueda y rescate

Las labores de rescate en las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela continúan en medio de la escasez de personal y equipo especializado, situación que ha obligado a cientos de voluntarios a participar en la búsqueda de sobrevivientes con recursos mínimos.

Cristofer Correia, uno de los ciudadanos que colaboró en el rescate de Arnaldo Carmona, quien permaneció atrapado durante más de 30 horas bajo los escombros de un edificio en Caraballeda, estado La Guaira, describió el difícil panorama que enfrentan los equipos de emergencia.

“Todo se hace con las uñas. Faltan manos y herramientas”, afirmó en entrevista a Infobae al señalar que hacen falta picos, cinceles, esmeriles inalámbricos, guantes y equipo de protección para acelerar las tareas de búsqueda.

Correia explicó que, pese a no tener experiencia previa en labores de rescate, decidió sumarse ante la magnitud de la tragedia y la insuficiencia de personal especializado. Según relató al medio citado, por cada rescatista profesional participan alrededor de diez voluntarios.

También aseguró haber visto a bomberos exhaustos, algunos de ellos durmiéndose durante los relevos debido a las largas jornadas de trabajo.

Indicó que, en la fase más delicada de cada rescate, los cuerpos de emergencia asumen el control para minimizar riesgos durante la extracción de personas atrapadas.

A pesar de las dificultades, destacó la solidaridad mostrada por la población venezolana, con ciudadanos organizando centros de acopio y trasladando alimentos, agua, medicinas e insumos a las zonas más afectadas.

La Guaira es uno de los estados con mayores daños tras los dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados esta semana. De acuerdo con cifras oficiales, más de un centenar de edificios colapsaron y decenas de miles de familias resultaron afectadas.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda, equipos internacionales especializados se han sumado a las labores de rescate para apoyar a las autoridades venezolanas en la localización de sobrevivientes entre los escombros.

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