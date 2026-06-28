Ejército Mexicano rescata con vida a niño de 9 años entre los escombros en Venezuela

En una escena esperanzadora, elementos del Ejército Mexicano lograron rescatar con vida a un niño de aproximadamente nueve años que permanecía atrapado entre los escombros de una estructura colapsada en el municipio de Vargas, estado de La Guaira, Venezuela, durante las labores de ayuda humanitaria que México mantiene en ese país tras los devastadores sismos registrados esta semana.

La Secretaría de la Defensa Nacional en México informó que el rescate ocurrió durante la madrugada del 28 de junio, cuando personal del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” acudió a un llamado de emergencia para auxiliar a personas atrapadas en un edificio derrumbado sobre la avenida Corales.

El Ejército Mexicano ha participado en operaciones en todo el mundo. Crédito: Ejército Mexicano | Cortesía

De acuerdo con la dependencia, una célula especializada del Batallón de Atención a Emergencias logró ubicar al menor utilizando la técnica internacional de “llamado y escucha”, con el puño en alto para pedir silencio absoluto, procedimiento empleado por equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) para detectar sobrevivientes en espacios confinados.

Una vez localizado, los rescatistas mexicanos realizaron una operación ininterrumpida de aproximadamente seis horas, que incluyó trabajos de corte, penetración y remoción controlada de escombros para extraer al niño sin poner en riesgo su integridad.

Más detalles sobre el rescate de este pequeño logrado por el ejército mexicano a más de 72 horas de los terremotos del Miércoles. Tiene 9 años, no 11 como le dijo a los rescatistas. Seguramente estaba desorientado por la deshidratación. Lo encontraron acostado entre sus padres? https://t.co/QMIA1KCFS5 — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) June 28, 2026

Tras ser liberado, el menor recibió atención inmediata por parte de una célula del Servicio de Sanidad del Ejército Mexicano, que le brindó los primeros auxilios antes de trasladarlo al Área de Concentración de Víctimas instalada en el campamento militar del municipio de Vargas, donde continúa bajo observación médica.

La participación del Ejército Mexicano se suma al esfuerzo coordinado entre autoridades venezolanas y equipos internacionales de rescate enviados por diversos países para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes, atención médica y distribución de ayuda humanitaria.

De acuerdo con reportes oficiales del Gobierno venezolano y organismos internacionales, los terremotos provocaron decenas de edificios colapsados, daños severos en infraestructura hospitalaria, cortes en los servicios básicos y miles de personas desplazadas, por lo que continúan las operaciones de rescate en las zonas más afectadas.