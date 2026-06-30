MLB y MLBPA donan un millón de dólares a Venezuela tras los terremotos

La MLB y la MLBPA anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para apoyar las labores de emergencia en Venezuela, tras los devastadores terremotos que han dejado al menos 1,943 muertos y 10,571 heridos, además de graves daños materiales en distintas regiones del país.

La contribución busca fortalecer la respuesta humanitaria mediante la instalación de refugios temporales, atención médica, apoyo en salud mental y el suministro de agua potable y artículos de primera necesidad para las personas afectadas.

MLB y MLBPA refuerzan apoyo humanitario en Venezuela

En un comunicado conjunto, la MLB y la MLBPA explicaron que la donación tiene como objetivo apoyar directamente las operaciones de la Cruz Roja en las zonas más afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

Las organizaciones subrayaron que esta iniciativa responde a la estrecha relación histórica entre el béisbol de Grandes Ligas y Venezuela, uno de los países con mayor presencia de talento en la liga estadounidense.

Robert Manfred destaca el vínculo entre MLB y Venezuela

El comisionado de la MLB, Robert D. Manfred Jr., resaltó la importancia de Venezuela dentro del béisbol profesional y el impacto humano de la tragedia.

“Venezuela es la cuna de muchos jugadores de las Grandes Ligas, y el país y sus aficionados han contribuido enormemente al béisbol”, afirmó.

“Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que sufren las consecuencias de este desastre. Mediante esta donación conjunta a la Cruz Roja, esperamos brindar recursos esenciales a los valientes socorristas y ofrecer un apoyo significativo al pueblo venezolano en su difícil proceso de recuperación”, agregó.

MLBPA expresa solidaridad con jugadores venezolanos

El director ejecutivo interino de la MLBPA, Bruce Meyer, también expresó el respaldo del sindicato a los peloteros venezolanos y a las comunidades afectadas por la emergencia.

“La MLBPA se solidariza con nuestros jugadores venezolanos, sus familias y las innumerables personas afectadas por los devastadores terremotos en Caracas, La Guaira y regiones vecinas”, señaló.

Meyer añadió que la organización mantiene su compromiso de apoyar la recuperación y reconstrucción del país tras el desastre natural.

Venezuela, un país clave para las Grandes Ligas

La MLB destacó la relevancia de Venezuela dentro del béisbol profesional, recordando su constante aporte de talento a las Grandes Ligas.

Entre los datos más recientes, la liga subrayó que la selección de Venezuela se consagró campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026, además de señalar que 60 jugadores nacidos en Venezuela formaron parte de los rosters del Día Inaugural de la temporada.

Este vínculo deportivo y cultural refuerza la conexión entre el béisbol estadounidense y el país sudamericano en medio de la actual crisis humanitaria.

Continúan labores de rescate tras los terremotos

La donación se anuncia mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los terremotos del 24 de junio.

De acuerdo con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el balance oficial asciende a 1,943 fallecidos, 10,571 heridos y 6,461 personas rescatadas, además de 855 edificios dañados, de los cuales 189 colapsaron por completo.

Las autoridades y organismos de ayuda internacional mantienen los esfuerzos para atender a los damnificados y acelerar la recuperación en las regiones impactadas.

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