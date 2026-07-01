Las impactantes cifras que revelan la magnitud de los terremotos que golpearon Venezuela hace una semana

Este miércoles se cumple una semana desde el doble terremoto que ha dejado en Venezuela un nivel de destrucción y sufrimiento que escapa a cualquier cifra.

Con el paso de los días, la esperanza de quienes tienen a sus seres queridos enterrados entre los escombros se ha ido estrellando con la realidad que advierten los expertos: la ventana crítica se está cerrando para hallar sobrevivientes.

Miles de familias han tenido que dar el doloroso paso de la incertidumbre al luto. Otras se aferran a la posibilidad de un milagro como el que ocurrió este martes, cuando un niño de 3 años salió con vida de los escombros gracias al esfuerzo de un grupo de rescatistas jordanos.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan a toda marcha, con miles de rescatistas venezolanos y de más de 30 países.

Mientras tanto, los reportes de las autoridades venezolanas y las organizaciones internacionales sobre el impacto de la catástrofe dibujan un panorama cada vez más grave, y aún no se termina de conocer la magnitud total de los daños.

Al duelo por la cifra de casi 2.000 fallecidos se suma la preocupación por las difíciles condiciones en las que se encuentran los sobrevivientes que lo perdieron todo y la indignación entre quienes consideran que la respuesta a la emergencia por parte del gobierno ha sido deficiente.

Este es el balance de la situación, según las cifras que se conocen hasta el momento.

Cerca de 2.000 muertos y miles de heridos y desaparecidos

Reuters: Los daños producidos por el terremoto se concentran en el estado de La Guaira.

La última cifra de fallecidos reportada por el gobierno de Venezuela es de 1.943. Los heridos ascienden a 10.571.

Se espera que el número seguirá aumentando significativamente en los próximos días.

El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, afirmó que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada”.

Y agregó: “Puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades, 10.000 bolsas para cadáveres”.

El propio presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que, en las áreas más afectadas por la catástrofe (Caraballeda y Catia La Mar), se encontraban unas 30.000 personas cuando se produjeron los dos terremotos, de las cuales 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.

Inmediatamente después de los sismos, el sistema PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos estimó, de acuerdo con la evidencia científica disponible, que el número de muertos oscilaría entre los 10.000 y los 100.000.

Y advirtió de posibles pérdidas económicas de entre US$10.000 millones y los US$100.000 (o entre el 2% y el 10% del PIB de Venezuela).

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Comité Internacional de Rescate, más de 50.000 personas continuaban desaparecidas tras la catástrofe.

Reuters: Las labores de búsqueda y rescate continúan, pero la ventana crítica de 72 horas ya se cerró.

1,8 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria

El impacto del doble terremoto no termina ahí.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que 15.866 personas han sido identificadas como damnificadas por la catástrofe, sin aclarar a qué personas incluye esa cifra.

Agregó que se habilitaron 15 refugios temporales en el estado de La Guaira y 55 en el resto del país para estas.

Cientos de familias cuyas casas quedaron destruidas o inhabitables han estado durmiendo en campamentos provisionales o asentamientos espontáneos.

El gobierno ha dicho que los reubicará en refugios temporales y ha prometido soluciones de vivienda para ellos antes de que termine el año.

La cifra de afectados indirectamente es aún mayor.

El Sistema de Información Geográfica de la empresa privada Esri Venezuela, que se alimenta con reportes ciudadanos, contabiliza 595.000 personas afectadas, de las cuales 133.000 son menores de edad.

La agencia de la ONU para la infancia Unicef señaló que hay 1,8 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, de las cuales 680.000 son niños.

Con respecto a la situación que atraviesan los sobrevivientes, el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) reportó este martes que muchos tienen sus necesidades básicas insatisfechas.

“Los servicios médicos en centros de salud y unidades móviles están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en las zonas afectadas”, señaló el IRC.

Y agregó: “La magnitud de la respuesta no está a la altura de la magnitud de la necesidad humanitaria”.

En la misma línea, Andreas Spaett, coordinador de Médicos Sin Frontera en Venezuela, reportó que las personas que perdieron sus casas “buscan alimentos, buscan agua, buscan refugio”.

El gobierno ha destacado, sin embargo, que el suministro eléctrico ha sido reestablecido en un 90% y que han entregado más de 3 millones de litros de agua.

189 edificios colapsados y más de 600 con daños severos

Reuters:

En su rueda de prensa del martes, Jorge Rodríguez afirmó que los sismos gemelos dejaron al menos 855 edificios dañados seriamente en todo el país.

189 colapsaron totalmente, de los cuales 158 se encontraban en el estado de La Guaira, según Rodríguez.

Los 666 restantes sufrieron graves daños o colapsaron parcialmente, agregó.

Son cifras levemente inferiores a las del Sistema de Información Geográfica de Esri Venezuela.

Este habla de 924 edificaciones afectadas, de las cuales 226 presentan pérdida total, 272 daño severo y 290 daño parcial.

Getty Images:

Casi 700 réplicas

Otro elemento que ha dificultado cualquier regreso a la normalidad previa a los terremotos son los cientos de réplicas que se han presentado.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, se han contabilizado casi 700.

Sin embargo, afirmó que la cantidad y la magnitud promedio de las réplicas ha ido disminuyendo.

“El día 28 tuvimos 86 réplicas y el día 29, 30 réplicas”, reportó.

Pero advirtió que “eso no necesariamente quiere decir que se haya disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.

El último sismo reportado por el Sistema Geológico de Estados Unidos, que suele registrar los que superan la magnitud 4, ocurrió en la mañana del lunes y no ocasionó daños.

Expertos consultados por BBC News Mundo explican que las réplicas son un fenómeno que se presenta siempre tras sismos importantes.

“Las réplicas son terremotos que alivian los cambios de tensión en la corteza terrestre provocados por otro terremoto”, explicó el geólogo británico Sam Wimpenny.

“Podemos contar las réplicas, sabemos que la cantidad y las magnitudes van a ir decayendo con el tiempo. También podemos hacer probabilidades de cuántas van a ocurrir mañana, pero, físicamente, el proceso que las genera no lo tenemos claro”, afirmó el geólogo chileno Daniel Melnick.

Para las personas en las zonas afectadas, las réplicas tienen un efecto emocional, pues reviven el momento la tragedia inicial.

“Estoy otra vez en la calle, porque volvió a temblar. Tengo casi una semana sin dormir cómodo. Duermo con pantalón y franela; me quito los zapatos y los dejo en la puerta, al lado de un bolso con mis medicinas, el cargador del teléfono y los documentos”, relató el periodista Jesús Hurtado, que vive en Caracas.

El gobierno ha dicho que avisará a los ciudadanos cuando la amenaza de otro sismo riesgoso se haya disipado.

Pero incluso entonces, Venezuela habrá cambiado para siempre.

BBC:

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