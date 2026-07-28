D4vd enfrentará juicio por el asesinato de la adolescente Celeste Rivas

La jueza Charlaine Olmedo determinó este 27 de julio de 2026 que existen pruebas suficientes para llevar a juicio al cantante D4vd (David Anthony Burke, 21 años) por el presunto asesinato y desmembramiento de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre de 2025 en el maletero de su Tesla.

La adolescente fue vista por última vez con vida el 23 de abril de 2025, cuando llegó a la residencia de Burke en Hollywood Hills. Esa noche su teléfono dejó de tener actividad.

El cuerpo fue encontrado cinco meses después, en avanzado estado de descomposición, con brazos y piernas cortados. La autopsia determinó que murió por “múltiples heridas penetrantes” en un homicidio.

Evidencias clave

La fiscalía presentó durante la audiencia preliminar:

Sangre en el garaje de Burke compatible con el ADN de la víctima

Casi una docena de ambientadores en el Tesla donde se halló el cuerpo

Compras bajo alias: dos motosierras, una pala, una bolsa para cadáveres y una piscina inflable (presuntamente usada para contener la sangre)

Mensajes de texto sobre un aborto y amenazas de la víctima de exponer la relación para arruinar la carrera del cantante

de exponer la relación para arruinar la carrera del cantante Pornografía infantil en su cuenta de iCloud (ocho terabytes de datos)

Burke y Rivas Hernández se conocieron en 2022, cuando ella tenía 11 años. La relación se volvió sexual en noviembre de 2023 (ella 13 años, él 18). El cantante enfrenta un cargo de asesinato en primer grado —que podría hacerle elegible para la pena de muerte—, además de actos lascivos con una niña y desmembramiento de cadáver.

Burke se declaró no culpable. Su defensa argumenta que no fue el causante de la muerte y cuestiona la recolección de pruebas. El cantante permanece detenido sin fianza. La lectura formal de cargos está programada para el 31 de agosto, con fecha de juicio por definir.

Un memorial improvisado para Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un vehículo propiedad de la cantante D4vd, está expuesto frente a su casa en Lake Elsinore, California, el 21 de abril de 2026.

Crédito: AP/Damian Dovarganes, Archivo.

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