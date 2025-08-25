Ron Washington, manager de los Angels, se recupera de una “cirugía cardíaca de cuádruple bypass”

En la primera vez que habla públicamente sobre los problemas médicos que lo apartaron de los diamantes desde finales de junio, Ron Washington, actual mánager de Los Angeles Angels, reveló que atraviesa un proceso de recuperación luego de someterse a una “cirugía cardíaca de cuádruple bypass“, según informó AP.

El anuncio lo hizo durante su visita al equipo en California, ocho semanas después de la operación. Aunque no regresará al dugout en lo que resta del año, aseguró que su intención es volver a la actividad en 2026, siempre y cuando su salud lo permita.

Washington, considerado una de las figuras más respetadas en las Grandes Ligas, dirigió por última vez el 19 de junio en una derrota 7-3 frente a los Yankees de Nueva York. Durante esa serie presentó episodios de fatiga y problemas respiratorios que encendieron las alarmas.

Tras recibir el visto bueno de los médicos de los Yankees para viajar, regresó con el club a California y se sometió a una serie de pruebas. Pocos días después, el 27 de junio, los Angels confirmaron que se tomaría una licencia médica. El procedimiento quirúrgico se realizó tres días más tarde.

Ya en recuperación, el experimentado dirigente compartió que acompañará a los Angelinos en parte de la actual gira por Texas y Houston, aunque decidió no trasladarse a Kansas City. Su plan es mantenerse cerca del grupo durante lo que resta de temporada, aun sin dirigir oficialmente.

Una carrera marcada por la experiencia

Washington es recordado en Arlington como el mánager más exitoso en la historia de los Texas Rangers, con un registro de 664 victorias y 611 derrotas entre 2007 y 2014. Bajo su conducción, el equipo alcanzó la Serie Mundial en 2010 y 2011, algo inédito hasta entonces para la franquicia.

Después de su paso por los Rangers, volvió a Oakland y más tarde se unió al cuerpo técnico de los Atlanta Braves. En noviembre de 2023 asumió como dirigente de los Angelinos.

Su llegada coincidió con una etapa de reconstrucción para la novena angelina. La partida de Shohei Ohtani en la agencia libre y las lesiones de Mike Trout complicaron el panorama. En 2024, su primera campaña, el equipo terminó con marca de 63-99, la peor en la historia de la franquicia. Este año, antes de su ausencia, mantenían un balance de 36-38.

Hoy, con Ray Montgomery como mánager interino, los Angelinos atraviesan una etapa de altibajos y acumulan un récord de 25-31 desde la salida temporal de Washington.

En el panorama de las Grandes Ligas, Ron Washington se mantiene como el dirigente de mayor edad, con 73 años. El siguiente en la lista es Bruce Bochy, mánager de los Rangers y campeón en cuatro ocasiones de la Serie Mundial, quien celebró 70 años en abril.



