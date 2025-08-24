Colorado Rockies es el primer equipo eliminado de la lucha por los playoffs en MLB

Los Colorado Rockies se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en quedar fuera de la pelea por la postemporada este año. La derrota del domingo ante los Pittsburgh Pirates por 4-0 los dejó con marca de 37-94, cifra que matemáticamente los imposibilita de alcanzar a sus rivales en la lucha por un cupo de comodín en la Liga Nacional.

La eliminación llegó temprano en comparación con otras franquicias, pero no tomó por sorpresa a nadie. Colorado ocupa el último lugar de la División Oeste y se encuentra a 37.5 juegos de los San Diego Padres, líderes de la zona.

The Colorado Rockies have been eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/ah74ASfugi — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 24, 2025

Una campaña marcada por caídas consecutivas

El partido del domingo reflejó la difícil temporada del equipo. El abridor de los Pirates, Paul Skenes, limitó a la ofensiva de los Rockies a solo tres imparables en siete entradas, con siete ponches. Su actuación completó la barrida de tres juegos y condenó a Colorado a su cuarta derrota consecutiva.

Antes de esa serie, los Rockies habían mostrado señales de mejoría con victorias ante los St. Louis Cardinals y los Arizona Diamondbacks, además de dividir una serie de cuatro juegos contra Los Angeles Dodgers. Sin embargo, ese breve repunte no fue suficiente para evitar lo inevitable.

El panorama general en la Liga Nacional es muy distinto al que enfrenta Colorado. Los Milwaukee Brewers lideran la Central con 81-49, mientras que los Philadelphia Phillies dominan el Este con 75-54. En el Oeste, los Padres encabezan con 74-56. Los puestos de comodín están en manos de Chicago Cubs (75-55), Los Angeles Dodgers (73-57) y New York Mets (69-60). Detrás de ellos, los Cincinnati Reds aún mantienen aspiraciones con 67 victorias.

Los Rockies, en cambio, tuvieron récord combinado de 1-11 frente a Mets y Reds, rivales directos por la clasificación. Ese dato terminó por sellar sus posibilidades.

Evitar una temporada histórica en lo negativo

Más allá de la eliminación, el equipo aún busca escapar de un registro indeseado. En 2024, los Chicago White Sox establecieron una marca moderna con 121 derrotas. Colorado necesita al menos cinco triunfos en sus 31 juegos restantes para no igualar o superar ese número.

No siempre pareció posible. El club no alcanzó su décima victoria sino hasta el 2 de junio, cuando ya acumulaba balance de 9-50. En ese lapso, la gerencia despidió al mánager Bud Black tras un inicio de 7-33. Aun así, los cambios no alteraron el destino de una franquicia que ahora extiende a siete temporadas su ausencia en playoffs.

El cierre de calendario no cambiará la historia de este año, pero sí marcará si los Rockies logran, al menos, evitar quedar registrados entre los peores equipos de la era moderna en MLB.



