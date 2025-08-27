Dodgers consigue 3 victorias seguidas con gran salida de Clayton Kershaw

Los Angeles Dodgers derrotaron 6-3 a los Cincinnati Reds con una gran salida de Clayton Kershaw para conseguir su tercer triunfo al hilo.

Kershaw sigue teniendo una gran temporada tras dominar a la ofensiva de Cincinnati. El zurdo lanzó 5.0 innings, 2 hits recibidos, 1 carrera limpia, cero boletos y 6 ponches.

El pitcher sumó su novena victoria de la temporada y bajó su efectividad a 3.06 en la temporada, uno de los mejores del equipo. Kershaw tiene marca de 9-2 con una efectividad de 3.06 y 58 ponches en 17 apariciones esta temporada.

Clayton Kershaw suma 10 salidas, de sus 17 en la temporada, en las que ha permitido una o menos carreras.

El bullpen trabajó en buena forma con Edgardo Henriquez, Ben Casparius, Blake Treinen y Tanner Scott, quien llegó a 20 salvados en la temporada.

Casparius fue el único relevista que permitió carreras con un jonrón de dos anotaciones de Austin Hays.

Ofensiva de los Dodgers aprovechó las oportunidades

La ofensiva del equipo de Dave Roberts aprovechó sus oportunidades para fabricar carreras. El equipo conectó cinco extrabases (cuatro dobles y un jonrón) para hacer las carreras.

Miguel Rojas tuvo un papel destacado tras venir como bateador emergente por Alex Freeland y conectar un doble que impulsó dos carreras en el sexto episodio.

Luego, el infielder venezolano anotó una carrera con un hit de Shohei Ohtani en el mismo episodio.

Andy Pagés ha contribuido en los últimos cinco juegos. El jardinero cubano tiene un promedio de bateo de .294 con 5 hits, 2 jonrones, 4 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas en sus últimos 5 juegos.

Este miércoles, el equipo de los Dodgers buscará la barrida contra los Cincinnati Reds en casa antes de tomar su primer día de descanso en dos semanas.

