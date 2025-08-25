Dodgers vuelve a casa con empate en liderato de división con San Diego

Los Dodgers consiguieron una importante victoria este domingo 8-2 sobre los San Diego Padres para evitar la barrida y volver a empatar el liderato de la División Oeste.

El equipo despertó con la ofensiva que pudo castigar al pitcheo de San Diego con cuatro jonrones, incluyendo dos de Freddie Freeman y uno de Shohei Ohtani.

Por su parte, Yoshinobu Yamamoto volvió a lanzar una joya de pitcheo tras permitir solo dos carreras en seis innings lanzados y ponchar a seis bateadores.

Con esta victoria, los Dodgers terminaron la gira de siete juegos consecutivos en la carrera con récord de tres victorias y cuatro derrotas.

La franquicia dirigida por Dave Roberts volverá a Los Ángeles para seis juegos consecutivos en casa (tres ante Cincinnati y luego tres ante Arizona) en esta semana.

Al equipo le restan 31 juegos en la temporada, 16 en casa y 15 en la carretera. La temporada terminará como visitante en el T-Mobile Park de Seattle en tres juegos ante los Mariners.

Este lunes recibirán a Cincinnati con Emmet Sheehan en la lomita en lo que será su décimo primer juego de forma consecutiva. El equipo descansará este jueves 28 de agosto.

Shohei Ohtani suma otro récord en los Dodgers

Shohei Ohtani logró este domingo otro récord de franquicia en los Dodgers tras alcanzar la cifra de 45 vuelacercas en 2025.

El japonés es el primer jugador en la historia del equipo con dos o más campañas de 45 o más cuadrangulares.

Cody Bellinger, Adrián Beltré y Shawn Green eran los jugadores de los Dodgers con una temporada de 45 o más jonrones.

Ohtani tendrá la oportunidad de ser el primer y único pelotero de los Dodgers con dos campañas de 50 bambinazos. El tres veces MVP tendrá 31 juegos para conectar cinco más y llegar a 50.

De acuerdo a las proyecciones, Shohei Ohtani terminará la temporada 55 cuadrangulares en 2025, lo que sería un récord personal y marca en la franquicia.

