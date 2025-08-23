Néstor Cortés se desquita contra los Dodgers, que no batean en San Diego

Dominados completamente por segunda noche consecutiva por el pitcheo de los Padres de San Diego, los Dodgers de Los Ángeles cayeron del primer lugar otra vez al perder 5-1.

El cubano Néstor Cortés, el lanzador que fue víctima de Freddie Freeman en el primer juego de la Serie Mundial, cuando el jugador de los Dodgers conectó un gran slam devastador para los Yankees, tiró una joya de pitcheo la noche del sábado para obtener una cierta revancha.

Cortés lanzó perfecto los primeros 5.1 innings. Aunque Miguel Rojas le quebró el perfecto con un sencillo, el zurdo colgó seis ceros a una ofensiva de los Dodgers que una noche antes solo bateó tres hits (San Diego ganó 2-1 con gran pitcheo de Yu Darvish). En el segundo juego de la serie, los Dodgers batearon apenas dos imparables.

Néstor Cortés lanza durante el juego entre los Padres y los Dodgers en San Diego. El zurdo cubano tiró 5.1 innings perfectos en camino al triunfo. Crédito: Derrick Tuskan | AP

Cortés estuvo casi perfecto contra los apagados Dodgers

Los Padres quedan solos en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional con un juego encima de los campeones reinantes de MLB, que tratarán de evitar la barrida este domingo justo una semana después de que ellos fueron quieres consiguieron una barrida de serie ante sus talentosos rivales del sur de California.

Mientras Cortés (6 innings, 1 hit, 3 ponches, 0 bases) navegaba sin problemas contra los Dodgers, incluyendo dos outs ante Freeman en batazos sólidos a los jardines, el abridor Tyler Glasnow pagó el precio de su descontrol en la cuarta entrada.

El derecho de los Dodgers llenó las bases con dos pasaportes, además de un sencillo, sin outs. Ramón Laureano siguió con hit de dos carreras y Jake Cronenworth puso el 3-0 con fly de sacrificio.

Ramón is for real 🤘 pic.twitter.com/zOeYsuIeHM — San Diego Padres (@Padres) August 24, 2025

Por segunda noche en fila, la única carrera de Los Ángeles fue impulsada por jonrón del joven Alex Freeland, en el octavo inning. Pero no hubo más hits de los apagados Dodgers. San Diego selló la victoria con dos anotaciones en el cierre del espisodio remolcadas por Xander Bogaerts.

La serie en San Diego está resultando como muchos esperaban luego de la mala forma mostrada por los Dodgers en su visita de cuatro juegos en Colorado, donde apenas pudieron salvar la división de honores contra el peor club de las Ligas Mayores.

