Cal Raleigh establece el récord de más jonrones para un catcher en la historia de MLB

El domingo fue una jornada inolvidable en T-Mobile Park. Cal Raleigh, receptor de los Seattle Mariners, conectó su cuadrangular número 49 de la temporada, cifra que lo coloca en lo más alto del registro histórico de las Grandes Ligas para un jugador de su posición.

El batazo llegó en la segunda entrada frente a los Oakland Athletics y desató una ovación de pie de la afición local, que fue testigo de cómo Raleigh dejaba atrás el récord de Salvador Pérez. El venezolano había fijado la marca en 48 jonrones durante la campaña 2021 con los Kansas City Royals.

Una marca que se logró en tiempo récord

Antes de ese turno, Raleigh ya había igualado el registro con un descomunal cuadrangular de dos carreras en el primer inning, que viajó 448 pies por el jardín derecho. Apenas un turno después, el catcher firmó su segundo vuelacercas del día y escribió su nombre en la historia de la MLB.

El impacto del logro aumenta al considerar que todavía restan 31 partidos en el calendario regular de Seattle. Con casi un mes por jugar, el poder ofensivo de Raleigh podría elevar aún más el listón de un récord que parecía intocable.

El domingo también significó otra marca dentro de la franquicia: fue su noveno juego del año con múltiples cuadrangulares, superando al mítico Ken Griffey Jr., quien poseía el récord de los Mariners en esa categoría.

Más allá de los jonrones, la temporada de Raleigh ha sido integral. Acumula 19 dobles, 14 bases robadas, 75 boletos y lidera la Liga Americana con 106 impulsadas. Además, presenta una línea ofensiva de .246/.352/.592 con un OPS de .944, el mejor de su carrera.

Seattle, que pelea por mantenerse en la parte alta de la Liga Americana, disfruta de la mejor versión de un jugador que no solo rompió un récord histórico, sino que también está construyendo uno de los años más completos para un catcher en la era moderna del béisbol.



