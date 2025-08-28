Shohei Ohtani consigue primera victoria en dos años en barrida a los Reds

Shohei Ohtani consiguió primera victoria como lanzador en la barrida sobre los Cincinnati Reds. El japonés alcanzó los cinco innings por primera vez esta temporada con un tope de ponches en el año.

Ohtani lanzó 5.0 innings, permitió 2 hits, 1 carrera limpia, 2 boletos y 9 ponches. Su efectividad bajó a 4.18 e hizo un total de 87 pitcheos. La única anotación que permitió fue un jonrón de Noelvi Marte.

El japonés volvió a ganar un juego como lanzador por primera vez en dos años. Su último triunfo había sido el 9 de agosto de 2023 ante los San Francisco Giants.

Una de las claves de la sólida apertura de Ohtani fue utilizar sus pitcheos quebrados y la curva para conseguir los ponches. Siete ponches los obtuvo con sus propios quebrados, cinco con su curva.

Como bateador, Ohtani conectó un hit y también anotó una carrera en la victoria 5-1 sobre Cincinnati.

Dodgers con récord de ponches en juego de 9 innings

Shohei Ohtani estuvo dominante, al igual que el bullpen que lograron combinados 19 ponches, un récord de franquicia para un juego de 9 innings.

19 de los 27 fueron con ponches entre cinco lanzadores y todos abanicaron al menos a dos bateadores.

Edgardo Henriquez y Blake Treinen poncharon a los tres bateadores que enfrentaron, mientras que Jack Dreyer y Justin Wrobleski dominaron a dos rivales cada uno.

El récord reciente de más ponches para la franquicia era de 18 abanicados en la temporada 2015 ante los Rockies de temporada. Los Dodgers habían logrado 18 o más ponches en cinco oportunidades.

Los Dodgers quedaron a un ponche del récord de las Grandes Ligas con 20 ponches en un juegos de nueve innings (sin incluir entradas extras).

Tras la barrida, el equipo de Los Ángeles descansará este jueves por primera vez en dos semana. El equipo recuperó dos juegos de ventaja sobre los San Diego Padres gracias a las cuatro victorias consecutivas.

Por su parte, San Diego perdió dos de los tres juegos ante los Marineros de Seattle y cayeron al segundo lugar.

