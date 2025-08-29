Boston Red Sox dejan en libertad al ex Dodger, Walker Buehler

Los Medias Rojas de Boston anunciaron el viernes que liberaron al abridor Walker Buehler, quien había firmado un contrato de 21 millones de dólares en la agencia libre de Grandes Ligas.

El movimiento sorprende por el momento en que ocurre, pero no tanto por los resultados. En 112.1 entradas con el uniforme de Boston, Buehler acumuló récord de 7-7, efectividad de 5.45 y un FIP de 5.88. Además, promedió apenas 6.7 ponches y 4.4 bases por bolas por cada nueve episodios. Números que, para un lanzador de su experiencia, resultaron demasiado costosos para un equipo que busca pelear por los playoffs.

Una apuesta que no salió como se esperaba

Cuando el club lo firmó, ya se hablaba de una apuesta riesgosa. El derecho, de 31 años, venía de perderse toda la temporada 2023 tras someterse a la cirugía Tommy John, y en su regreso con los Dodgers había mostrado señales de inestabilidad: efectividad de 5.38 en 16 aperturas. Aun así, el recuerdo de aquel pitcher dominante, dos veces All-Star y cuarto en la votación del Cy Young en 2021, mantenía viva la esperanza.

La gerencia de Boston le garantizó $21.5 millones de dólares para este año, con una opción mutua de 25 millones para 2026. Pero la paciencia se agotó pronto. Antes de la liberación, el mánager Alex Cora ya lo había movido al bullpen, un rol que Buehler no ejercía de manera regular desde su campaña de novato en 2017.

Él mismo admitió su incomodidad con el cambio: “Una situación que he tratado de evitar toda mi vida”, dijo, aunque reconoció que era “definitivamente comprensible” dadas sus dificultades recientes.

Su debut como relevista no ayudó a revertir la percepción. En la derrota 7-2 frente a los Yankees, permitió dos carreras limpias en apenas una presentación. Para un equipo que se mantiene 2,5 juegos arriba en la lucha por el comodín, la directiva no estaba dispuesta a esperar un repunte que tal vez nunca llegaría.

El futuro inmediato de Buehler es incierto. Algunos equipos podrían mostrarse cautelosos por su estado físico y su rendimiento reciente. Sin embargo, su historial como abridor de élite aún pesa. La gran incógnita ahora es si podrá reinventarse como relevista a tiempo completo o si insistirá en recuperar un lugar en una rotación.



