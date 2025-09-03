Shohei Ohtani atrasó su apertura con los Dodgers tras sentirse enfermo

Shohei Ohtani no lanzó este miércoles con los Dodgers ante Pittsburgh luego de sentirse enfermo, según informó Dave Roberts.

A pesar de eso, Ohtani se mantuvo como primer bate y designado para el segundo juego ante Pittsburgh en el PNC Park.

Realizó una sesión paralela el martes como preparación para su apertura, pero no se sintió bien y su sesión de entrenamientos terminó interrumpida.

La expectativa es que comience en el montículo en algún momento este fin de semana en Baltimore.

“Cuando estás enfermo y posiblemente deshidratado”, dijo Roberts, “sentíamos que el esfuerzo de lanzar en un partido no valía la pena”.

Ohtani no es el único Dodger que se siente mal. Max Muncy sufrió un resfriado similar el fin de semana pasado, un pequeño contratiempo mientras se acerca al final de su rehabilitación por una distensión del oblicuo derecho. Roberts dijo que otros miembros del equipo tampoco se sienten bien.

Dodgers debe aprovechar caída de San Diego

Los Dodgers pueden sacar tres juegos de diferencia este miércoles tras la tercera caída consecutiva de los Padres ante los Baltimore Orioles.

Baltimore barrió, como visitante, a los San Diego Padres en el Petco Park. Aunque los Dodgers no han podido aprovechar esta debacle con la derrota de este martes ante los Piratas.

El equipo de Los Ángeles terminará esta serie el jueves y luego deberá viajar para jugar tres encuentros consecutivos ante los Orioles.

Jackson Holliday conectó un jonrón de apertura y Colton Cowser, Coby Mayo y Alex Jackson batearon cuadrangulares consecutivos en la tercera entrada, todos contra Nestor Cortés, y los Orioles de Baltimore vencieron 7-5 a los Padres de San Diego, que atraviesan dificultades, el miércoles, logrando su primera barrida de tres juegos sobre los Padres.

Los Orioles, últimos en la División Este de la Liga Americana, tomaron una ventaja de 7-0 en la tercera entrada, cuando Cortés permitió tres jonrones en cuatro lanzamientos.

Los Padres redujeron la diferencia cuando el dominicano Manny Machado disparó un cuadrangular de dos carreras contra su equipo original en una sexta entrada de cuatro anotaciones y su compatriota Fernando Tatis Jr. pegó un vuelacercas al inicio de la séptima.

