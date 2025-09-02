Shohei Ohtani llegó a 100 jonrones con los Dodgers

Shohei Ohtani volvió a dejar huella en la MLB. El japonés conectó su jonrón número 100 con Los Angeles Dodgers, pero ni su gran actuación con el bate fue suficiente para evitar la derrota de su equipo por 9-7 frente a los Piratas de Pittsburgh el martes por la noche.

Ohtani, que cerró la jornada con un cuadrangular solitario y dos dobles, hizo historia al convertirse en el jugador más rápido en alcanzar los 100 jonrones con la franquicia angelina. Lo consiguió en apenas 294 juegos, rompiendo el récord de Gary Sheffield, quien había necesitado 399.

Su cuadrangular, además, fue el número 46 en lo que va de la temporada.

Piratas arruinan la fiesta en Pittsburgh

Aunque el Dodger Stadium vibró con la marca de Ohtani, los Piratas se encargaron de empañar la celebración. Tommy Pham y Jared Triolo impulsaron dos carreras cada uno, mientras que Henry Davis conectó un sencillo clave en la sexta entrada para devolver la ventaja a Pittsburgh.

Triolo amplió la diferencia con un doblete de dos carreras con dos outs, castigando a un relevo angelino que no pudo contener la ofensiva local. Bubba Chandler (2-0), considerado uno de los prospectos más prometedores, se llevó la victoria tras lanzar cuatro entradas en relevo y permitir tres carreras.

Los Dodgers intentaron reaccionar. Teoscar Hernández conectó un sencillo productor y Andy Pages empató el juego con su cuadrangular número 24, pero la ofensiva no logró mantener el ritmo. En la novena entrada, Dennis Santana permitió el segundo doble de Ohtani y otorgó un pasaporte a Miguel Rojas, aunque después retiró a los siguientes tres bateadores para asegurar su duodécimo salvamento.

Clayton Kershaw tampoco tuvo el inicio esperado. Permitió cuatro carreras en la primera entrada, pero se recompuso al mantener sin hits a los Piratas durante las siguientes cuatro. Terminó su salida con cinco entradas, cuatro hits y cuatro boletos.

Ohtani, que en su paso con los Angels necesitó 444 juegos para alcanzar los 100 cuadrangulares, de acuerdo con AP, volverá al protagonismo este miércoles cuando suba al montículo frente al novato Braxton Ashcraft (4-2, 2.58 ERA) en el segundo duelo de la serie.



