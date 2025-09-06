Fallece Davey Johnson, campeón de Serie Mundial como jugador y manager, a los 82 años
Davey Johnson es uno de los pocos integrantes en ganar una Serie Mundial como jugador y manager en las Grandes Ligas
Davey Johnson, figura histórica de las Grandes Ligas y uno de los pocos en conquistar la Serie Mundial tanto como jugador como manager, falleció este viernes a los 82 años tras una larga enfermedad en Sarasota, Florida, según confirmó su esposa, Susan Johnson.
Dave Johnson, un Guante de Oro y All-Star
Johnson jugó 13 temporadas en MLB entre 1965 y 1978 con los Baltimore Orioles, Atlanta Braves, Philadelphia Phillies y Chicago Cubs. Fue cuatro veces All-Star, tres veces ganador del Guante de Oro y parte fundamental de los Orioles que conquistaron dos títulos de Serie Mundial (1966 y 1970).
Su solidez defensiva en la segunda base y su capacidad para producir en ofensiva lo consolidaron como uno de los peloteros más completos de su generación.
Davey Johnson llevó a los Mets a la Serie Mundial
Tras retirarse como jugador, Johnson inició una exitosa carrera como manager en MLB. Su mayor logro llegó en 1986, cuando llevó a los New York Mets a conquistar la Serie Mundial en una temporada histórica.
Darryl Strawberry, campeón con los Mets en 1986, lo recordó como un líder transformador:
“Su capacidad para empoderar a los jugadores mientras mantenía la excelencia fue inspiradora. Su legado quedará grabado en los corazones de fanáticos y jugadores por siempre”.
Posteriormente dirigió a los Cincinnati Reds, Los Angeles Dodgers y Washington Nationals, equipos en los que dejó huella por su estilo innovador y su habilidad para gestionar vestuarios cargados de estrellas.
Fue reconocido como Manager del Año en la Liga Americana en 1997 con los Orioles y en la Liga Nacional en 2012 con los Nationals, cuando clasificó al equipo a los playoffs por primera vez desde su mudanza desde Montreal.
Ryan Zimmerman, leyenda de los Nationals, destacó el lado humano de Johnson:
“Era aún mejor persona que manager. Me enseñó muchísimo y mi carrera no hubiera sido la misma sin él”.
Mike Rizzo, exgerente general de los Nationals, lo describió como “un hombre bueno, un amigo cercano y un mentor, con una mente de béisbol adelantada a su tiempo”.
