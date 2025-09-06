window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Fallece Davey Johnson, campeón de Serie Mundial como jugador y manager, a los 82 años

Davey Johnson es uno de los pocos integrantes en ganar una Serie Mundial como jugador y manager en las Grandes Ligas

FILE - New York Mets Manager Davey Johnson talks with reporters prior to the opening game of the World Series between the Mets and the Boston Red Sox at Shea Stadium in New York, Oct. 18, 1986. (AP Photo/Paul Bemoit, File)

Davey Johnson llevó a los Mets de Nueva York a la Serie Mundial. Credit: Paul Bemoit | AP

By  Reinaldo Oliveros

Davey Johnson, figura histórica de las Grandes Ligas y uno de los pocos en conquistar la Serie Mundial tanto como jugador como manager, falleció este viernes a los 82 años tras una larga enfermedad en Sarasota, Florida, según confirmó su esposa, Susan Johnson.

Dave Johnson, un Guante de Oro y All-Star

Johnson jugó 13 temporadas en MLB entre 1965 y 1978 con los Baltimore Orioles, Atlanta Braves, Philadelphia Phillies y Chicago Cubs. Fue cuatro veces All-Star, tres veces ganador del Guante de Oro y parte fundamental de los Orioles que conquistaron dos títulos de Serie Mundial (1966 y 1970).

Su solidez defensiva en la segunda base y su capacidad para producir en ofensiva lo consolidaron como uno de los peloteros más completos de su generación.

Davey Johnson llevó a los Mets a la Serie Mundial

Tras retirarse como jugador, Johnson inició una exitosa carrera como manager en MLB. Su mayor logro llegó en 1986, cuando llevó a los New York Mets a conquistar la Serie Mundial en una temporada histórica.

Darryl Strawberry, campeón con los Mets en 1986, lo recordó como un líder transformador:

“Su capacidad para empoderar a los jugadores mientras mantenía la excelencia fue inspiradora. Su legado quedará grabado en los corazones de fanáticos y jugadores por siempre”.

Posteriormente dirigió a los Cincinnati Reds, Los Angeles Dodgers y Washington Nationals, equipos en los que dejó huella por su estilo innovador y su habilidad para gestionar vestuarios cargados de estrellas.

Fue reconocido como Manager del Año en la Liga Americana en 1997 con los Orioles y en la Liga Nacional en 2012 con los Nationals, cuando clasificó al equipo a los playoffs por primera vez desde su mudanza desde Montreal.

Ryan Zimmerman, leyenda de los Nationals, destacó el lado humano de Johnson:

“Era aún mejor persona que manager. Me enseñó muchísimo y mi carrera no hubiera sido la misma sin él”.

Mike Rizzo, exgerente general de los Nationals, lo describió como “un hombre bueno, un amigo cercano y un mentor, con una mente de béisbol adelantada a su tiempo”.

