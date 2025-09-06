Fallece Davey Johnson, campeón de Serie Mundial como jugador y manager, a los 82 años

Davey Johnson, figura histórica de las Grandes Ligas y uno de los pocos en conquistar la Serie Mundial tanto como jugador como manager, falleció este viernes a los 82 años tras una larga enfermedad en Sarasota, Florida, según confirmó su esposa, Susan Johnson.

Dave Johnson, un Guante de Oro y All-Star

Johnson jugó 13 temporadas en MLB entre 1965 y 1978 con los Baltimore Orioles, Atlanta Braves, Philadelphia Phillies y Chicago Cubs. Fue cuatro veces All-Star, tres veces ganador del Guante de Oro y parte fundamental de los Orioles que conquistaron dos títulos de Serie Mundial (1966 y 1970).

Su solidez defensiva en la segunda base y su capacidad para producir en ofensiva lo consolidaron como uno de los peloteros más completos de su generación.

We are deeply saddened to learn of the passing of former Major League player and manager Davey Johnson.



In 8 years with the Orioles from 1965-72, Johnson was a 3-time All-Star, won 3 Gold Glove Awards, and was part of four AL pennant winners and two World Series champions (1966… pic.twitter.com/ky3uQnFU2w — MLB (@MLB) September 6, 2025

Davey Johnson llevó a los Mets a la Serie Mundial

Tras retirarse como jugador, Johnson inició una exitosa carrera como manager en MLB. Su mayor logro llegó en 1986, cuando llevó a los New York Mets a conquistar la Serie Mundial en una temporada histórica.

Darryl Strawberry, campeón con los Mets en 1986, lo recordó como un líder transformador:

“Su capacidad para empoderar a los jugadores mientras mantenía la excelencia fue inspiradora. Su legado quedará grabado en los corazones de fanáticos y jugadores por siempre”.

Posteriormente dirigió a los Cincinnati Reds, Los Angeles Dodgers y Washington Nationals, equipos en los que dejó huella por su estilo innovador y su habilidad para gestionar vestuarios cargados de estrellas.

Fue reconocido como Manager del Año en la Liga Americana en 1997 con los Orioles y en la Liga Nacional en 2012 con los Nationals, cuando clasificó al equipo a los playoffs por primera vez desde su mudanza desde Montreal.

Ryan Zimmerman, leyenda de los Nationals, destacó el lado humano de Johnson:

“Era aún mejor persona que manager. Me enseñó muchísimo y mi carrera no hubiera sido la misma sin él”.

Mike Rizzo, exgerente general de los Nationals, lo describió como “un hombre bueno, un amigo cercano y un mentor, con una mente de béisbol adelantada a su tiempo”.

Sigue leyendo:

– LA Dodgers caen en bache de derrotas consecutivas en tiempo crítico

– Aaron Judge ya es el quinto jugador de los Yankees con más jonrones en la historia