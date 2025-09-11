Dodgers barren a Colorado y muestra su mejor cara en semanas

Los Angeles Dodgers barrieron a los Rockies de Colorado con la victoria 9-0 este miércoles en el Dodger Stadium.

Blake Snell tuvo una gran salida de calidad con 6.0 innings de 11 ponches sin permitir carreras y Mookie Betts guió la ofensiva con un grand slam.

Además, los Padres de San Diego volvieron a caer ante los Rojos de Cincinnati y los Dodgers gozan de una ventaja de tres juegos en el Oeste de la Liga Nacional.

Blake Snell alarga racha de grandes aperturas de pitchers

Los Dodgers están comenzando a ver los frutos de tener una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas.

Con Yamamoto, Glasnow y Snell recuperados, el equipo ha mostrado su mejor cara en las últimas dos semanas en cuánto al pitcheo.

Durante las últimas cinco aperturas, los pitchers de los Dodgers tienen 34.1 innings lanzados y solo han permitido cinco carreras en ese lapso.

Esto refleja una efectividad de 1.39 con 49 ponches de los abridores de los Dodgers en los últimos cinco juegos. De esos cinco encuentros, el equipo perdió uno el sábado ante los Orioles de Baltimore.

La salud de los abridores es una gran noticia para Dave Roberts y para el bullpen de los Dodgers, uno de los más utilizados en todas las Grandes Ligas en esta temporada.

Además de conseguir la rotación en buen estado de forma a dos semanas del comienzo de la postemporada.

Mookie Betts sigue despertando a la ofensiva de los Dodgers

Mookie Betts destacó en la ofensiva de los Dodgers este miércoles con un doble y cuadrangular con las bases llenas.

Betts tiene un promedio de bateo de .337 con 33 hits, 6 jonrones, 21 carreras impulsadas y 15 carreras anotadas en los últimos 25 juegos.

El campocorto de los Dodgers tuvo que superar problemas de salud y un slump por tiempo prolongado, pero está comandando la ofensiva cuando se acerca la postemporada.

Teoscar Hernández también contribuyó con un jonrón, su tercero en dos juegos consecutivos.

Este jueves descansan y viajarán este viernes al Oracle Park para una serie de tres juegos ante los Gigantes de San Francisco.

