Dodgers suma tercera victoria seguida y aprovecha pifia de San Diego

Los Angeles Dodgers derrotaron 7-2 a los Rockies de Colorado y consiguieron su tercera victoria al hilo, además de aumentar la ventaja en la división a dos juegos.

El equipo aprovechó una estupenda salida de Emmet Sheehan, quien lanzó siete innings de una carrera y se acreditó la victoria.

Sheehan lanzó 7.0 episodios, 1 carrera limpia, 3 hits recibidos, 1 boleto y 9 ponches. Esta es la segunda mayor cantidad de ponches en un juego de esta temporada.

Alex Vesia regresó de la lista de lesionados con un inning de labor y dos ponches. Kirby Yates se encargó del noveno con una carrera permitida, pero sin permitir mayor peligro.

Este miércoles buscarán la barrida ante los Rockies con Blake Snell en la lomita de lanzadores. Por su parte, los Padres de San Diego cayeron ante los Rojos de Cincinnati y caen a dos juegos de ventaja del liderato del Oeste.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Mookie Betts sigue levantando la ofensiva de los Dodgers

Mookie Betts, quien ha reconocido estar en una de sus peores temporadas, ha estado en un gran momento ofensivo en la última semana.

Betts conectó un cuadrangular de dos carreras y un doble en la victoria de este martes. En septiembre, el campocorto tiene .324 de promedio, 1.049 de OPS, 3 jonrones, 10 impulsadas, 11 hits, 2 dobles, 1 triple y 3 carreras anotadas.

Betts tiene un promedio de bateo de .329 con 27 hits, 5 jonrones, 13 carreras impulsadas y 12 carreras anotadas en 21 juegos en sus últimos 21 juegos.

Freddie Freeman también contribuyó con un jonrón solitario, quien ha sido uno de los bateadores más constantes de toda la temporada junto con Shohei Ohtani.

Freeman tiene un promedio de bateo de .295 con 145 hits, 20 jonrones, 79 carreras impulsadas y 71 carreras anotadas en 131 juegos esta temporada.

El equipo también recuperó a Will Smith y a Max Muncy, dos piezas claves para las últimas dos semanas restantes de temporada regular.

Sigue leyendo:

– Shohei Ohtani conecta dos jonrones y sigue rompiendo récords con los Dodgers

– Yamamoto, de Dodgers, se queda a un out de lanzar sin hit ni carrera